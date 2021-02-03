北京無視家屬請求將余文生移交南京監獄

余文生律師二審判決之後按規定將從看守所移送監獄，在幾經周折之後，余文生的妻子許艷才獲知，余文生被送往南京監獄，而自從余文生被逮捕三年多來，他的家屬始終呼籲要求當局將余文生轉移到他本人以及家屬的戶口所在地北京，許艷憤慨地表示，中國地司法部門何時能夠遵守自己的法律。

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許艷女士向法廣表示：“余文生二審判刑之後就面臨分監獄的問題，徐州看守所今天只是告訴我他已經被移交，但是，拒絕告訴我他究竟被移交到哪裡。我通過多種渠道，打了一天的電話，到下午五點才知道他已經被移交到南京監獄。南京比徐州離北京更遠，有一千多公里，之前我們反反複復提出要求，要求將余文生送回他的戶口所在地北京服刑。余文生本人與家人都居住在北京，中國的法律規定，應該在家屬所在地服刑以方便家屬的探望，中國的司法單位為什麼就不尊重中國自己的法律！我本人這幾年來因維權而不斷奔波，身體十分虛弱，我們一家承受巨大的打擊。中國司法為什麼不能聽取民眾的意見！而且，我今天打電話要求探視時，監獄方面因疫情為由拒絕我探視，今後探監看來又是一大難題。“

余文生2018年因反對”709“大抓捕 並倡議修憲改革被捕，2020年他被以“煽動顛覆國家政權罪”判刑4年，他的妻子許艷持續為他奔走，並擔憂他遭遇酷刑，歐盟及美、德等多國都呼籲中國當局釋放余文生。許艷還一直爭取要求讓余文生轉往戶口所在地北京的監獄。

今年1月14日許艷獲准和分別三年的丈夫視頻會面，她表示余文生牙齒脫落、臉色蒼白，頭髮被刮光。

總部設在瑞士日內瓦的馬丁恩納爾斯人權捍衛者獎基金會1月19日宣布余文生入圍該獎最後三強，將與另外兩名分別來自土庫曼斯坦與沙特阿拉伯的候選人角逐該獎。最終獲獎者名字將於2月11日在瑞士日內瓦舉行網上頒獎儀式上宣布。