德國在華企業樂觀看待中國市場

據德新社報道，儘管2020年是新冠年，但三分之一以上的德國在華企業還是增加了銷售。德國企業對中國今年的期待也很高，對歐中投資協議也有所期待。

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新冠危機期間，德國企業在華業務成為企業的一個重要支柱。德國在華商會每年的業務氣候民意調查顯示了這一點。

根據該調查，2020年間，居然有39%的德國在華企業增加了銷售額，甚至有42%的公司增加了利潤。約1/4的德國在華企業能夠將銷售額和業績保持在2019年的水平。

中國於去年初夏控制了新冠疫情，中國由此成為2020年唯一一個經濟出現增長的國家。參與調查的專家表示，德國公司也從中受益。歐洲和美國市場銷售下跌被下半年中國業務的復蘇部分抵消。

德國企業對歐中投資協議寄予厚望。他們希望協議將提供更多的法律保障和更好的競爭條件。

德國在華商會認為，最近讓德國公司頭痛的話題是，中國因新冠病毒大流行而實施的嚴格旅行限制。中國繼續很少簽發新簽證。中國的檢疫規則經常變動，使旅行更為困難。

德國在華商會認為，行政和官僚障礙是中國最大的障礙之一。海關法規和程序，獲得必要的許可證以及新的網絡安全法和社會信用體系的要求等，佔用了德國在華企業很多精力。

儘管有種種障礙，但樂觀情緒在德國在華企業里佔主導地位。77%的受訪者認為，他們的行業在中國的發展將優於其他市場。因此72%的受訪者期待，他們在中國的銷售2021年會增加。56%的受訪者期望2021年在中國增加利潤。

德國企業對中國市場充滿信心。幾乎所有接受調查的公司（96%）表示，他們沒有計畫離開中國。72%的公司正在計畫進一步投資。接受調查的公司還表示，中國擁有巨大的商機，尤其是在創新技術（58%）和數字解決方案(51%)方面.