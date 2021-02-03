拜登與習近平仍然無通話 指明爭暗鬥

蘋果日報今天引述報道稱，拜登（Joe Biden）就任美國總統後陸續和外國元首對話，但遲遲未與中國國家主席習近平聯絡，雙方明爭暗鬥之勢似乎未有休止。至昨天，美國白宮發言人仍說，目前我無法預測拜登何時會打電話（給習近平）。

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據蘋果日報今天說，拜登“嘆慢板”未與習近平通話，白宮：盟友及合作夥伴優先。消息說，外界關注未來中美兩國關係的發展。

據白宮發言人柏莎琪（Jen Psaki）美國時間周二被問及拜登何時會與習近平通話時，僅回應：“美國與中國的關係是戰略性的。我們正努力確保透過有力的立場來處理這個關係，這包括了與我們的盟友跟夥伴的接觸。（拜登）在就職10天之內已經（跟各國領導人）通了多通電話，這些通話將會持續。同時也將與國會當中的民主黨人和共和黨人接觸，來討論未來方向。目前我無法預測何時會打電話（給習近平）。”對被問及中國是否主動想和拜登通話時，柏莎琪僅表示：“當然，我們和中國的關係是多層次的，我們會一起討論氣候問題、經濟問題和全球安全問題。”

該報道說，就中美關係上，國務院發言人普萊斯（Ned Price）亦表示，美國目前把盟友列為優先合作對象。他說：“所以，首先我們要確保和盟友及其他夥伴國能步調一致，接着才會在各個領域中與中國交流。”對於中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪昨日敦促美方，停止干涉中國主權與領土完整的議題。普萊斯表示：“我們的回應就是呼籲北京停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，並改與台灣民選領導階層進行有意義對話。”

普萊斯表示，美國與中國正處嚴肅競爭狀態，“戰略競爭”是美國看待中美關係的角度；美方知道中國正進行多項會傷害美國勞工的作為、北京正削弱美國科技優勢、威脅美國與盟國的關係及在國際組織內增影響力，且其嚴重侵犯人權行徑足以震撼人類良知。普萊斯強調，美方會對中國侵略、脅迫作為作出反制，也會致力維護自身軍力優勢、捍衞民主價值、投資尖端技術，並恢復與重要安全夥伴的關係。

美國國防部副部長提名人希克斯（Kathleen Hicks）出席聯邦參議院軍事委員會提名聽證會期間，被質詢美國對台的立場。希克斯指，總統拜登已經表明，且美國國會也有40年的跨黨派堅定支持。美方會實現台灣關係法要求與六項保證，並依循中美三公報。行動方面，希克斯表示，一是美國本身的威嚇能力。參眾兩院甫通過的國防授權法（NDAA）中提出的“太平洋威懾倡議”（Pacific Deterrence Initiative），給予美國建立威嚇力的機會；在台灣方面，美國需要與台灣緊密合作，確保台灣能夠維持自我防衞。

據蘋果日報說，除了美國官員的表態，德國《經濟周刊》（Wirtschaftswoche）引述外交圈人士報道，為抗議新疆維吾爾少數民族受到壓迫，美國新任總統拜登的顧問正試圖遊說歐洲各國，一起抵制明年2月在北京舉行的冬季奧運會；美國政府並打算制定法案，禁止美國公民參加北京冬奧。不過，歐洲到目前為止反應冷淡，原因之一是巴黎將在2024年舉辦夏季奧運會，歐洲各國擔心如果抵制北京冬奧，中國為了反制也會抵制巴黎奧運。