美國芯片有禁令 台灣乘機賣最多

中國因應美國科技制裁擴大，去年擴大電腦芯片及機械的進口。日本、韓國及台灣對中國加大芯片及機械出口，中國躍為全球最大芯片設備進口國。

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據雅虎經濟新聞今天引述消息報道說，中國去年擴大芯片及相關設備進口，台灣成大贏家。

該報道引述《彭博通訊社》消息，中國因應美國科技制裁擴大，去年擴大電腦芯片及機械的進口。 該報道指，中國去年從日本、韓國及台灣等地進口近320億美元電腦芯片設備，按年升兩成，使中國去年成為全球最大芯片設備進口國，其中中芯增購生產晶圓及芯片設備。

報道說，此外，華為等中國企業備存芯片應對美國制裁，亦使去年中國電腦芯片進口總值升14%至3,800億美元，佔去年進口貨物總值18%。除制裁原因，亦因中國為全球手機及個人電腦等電子產品的組裝地，去年全球因疫情導致相關產品需求急升亦帶動相關芯片進口。

據報道指，台灣成為全球芯片需求的其中一個大贏家，台積電等企業訂單急增，使台灣經濟增長30年來首度超越內地。芯片需求急增亦導致全球汽車用芯片短缺，部分車廠被迫停工。 美國半導體行業組織Semiconductor Industry Association早前預計全球芯片今年銷售增長8.4%，台積電、英特爾及三星等企業將持續受惠，中國企業亦將從東京威力科創及荷蘭ASML購買設備以生產芯片。