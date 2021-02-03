27歲中資二代掌83年歷史《星島》香港染紅傳媒比例增至44%

老牌報章星島的控制權將由何柱國(圖右)轉至中資富二代郭曉亭(圖左)

在歐洲和北美均有發行報章的星島新聞集團，其主席何柱國大幅出售股權予主要經營中國房地產的佳兆業集團主席郭英成的女兒郭曉亭，令郭曉亭以擁有28%股權成為單一最大股東，而何柱國的持股量則降至3.37%。一般預料，星島「染紅」不會影響現有的親中或親建制編採方針，但會令香港主流傳媒由中方或中資控制的比例增至44%。

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根據香港交易所的股權披露資料，身兼中國政協常委的星島集團主席何柱國已於上月28日在場外以每股1.5港元(下同)售出2.46億股，較停牌前0.91元溢價64.8%，套現3.7億元，令他的持股量由31.37%降至3.37%；另外，接手集團28%股權的，是年僅27歲的佳兆業集團主席兼執行董事郭英成女兒郭曉亭，成為最大單一股東，正在停牌的星島暫未就股權變動發出通告。有關變動刺激佳兆業集團在港股價，一度上升1.9%至3.75元。

星島在2019年11月公布正洽商賣盤，並於去年7月以每股1.5元配售星島1.5億股，即17.07%股權，套現2.25億元。昨日股權披露後，何柱國接受《蘋果日報》訪問時，否認賣盤是為了參選特首，但對會否另起爐竈辦報，則未有正面回應。

至於成為星島最大單一股東的郭曉亭，所屬的佳兆業集團是中國大型綜合性投資集團，2009年在港上市，位列“2020中國上市房企20強”，故此星島股權易手，成為英文《南華早報》和有線電視後，另一媒體被中資收購。

自中國國家主席習近平掌權後，北京已不滿足於透過親建制港人影響或控制傳媒，改由中資入股，按本台計算，香港現時有23家主流傳媒，中資入股令星島「染紅」後，由中方或中資控制的主流傳媒有10家，因為該集團旗下的報章便有三家，分別是《星島日報》、英文《虎報》和免費的《頭條日報》。不過，由於何柱國入主星島後，立場已由親台灣變成親中和親建制，而其新聞主管人員亦已獲頒港府勳章，故此主況傳媒中親中和親建制媒體佔主流傳媒的比率仍然維持在85%左右。

由緬甸華僑富商胡文虎於1938年創辦的《星島日報》，早期是親台報章，報章上的日曆以民國年曆刊行，發行地點遍及歐洲、美國、加拿大及澳洲，號稱「世界上有華人的地方，就有星島日報！」1999年，胡文虎女兒胡仙把《星島日報》和星島集團有限公司股權賣給私募基金，何柱國其後從基金購入星島股權，自此，該報編採方針日漸親中和親建制。集團現時刑行報章雜誌，並間接持有30%網媒《巴士的報》，而澳洲版星島已於去年結業。