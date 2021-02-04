中國網絡熱搜名人姚安娜 任正非為華為一口氣助其多註冊內部道歉

華為創辦人任正非的女兒姚安娜日前進軍演藝圈，陸媒報導，任正非以華為公司的名義將“姚安娜”及其本名“姚思為”註冊商標，引起議論。華為在今年1月25日一口氣送出大量的商標註冊申請，例如申請將“姚思為”註冊為樂器商標、“姚安娜”註冊為廣告銷售商標、“YAO ANNA”註冊為鈕釦拉鏈商標、“YAO SIWEI”則註冊為健身器材商標。任正非3日就“公器私用”發內部信向員工緻歉。

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據中央社今天報道指出，任正非發內部信為用公司名義為女兒註冊商標道歉。

消息說，姚安娜在23歲生日當天宣布正式進入演藝圈，成為經紀公司“天浩盛世”的藝人，並稱這個決定是“對於自己的一份特殊的生日禮物”。由於身分特殊，因此剛出道就成為媒體與網友熱議的對象。

根據陸媒新浪財經、界面新聞報導，近日任正非以華為公司的名義，將與女兒有關的“姚思為”、“姚安娜”、“YAO SIWEI”、“YAO ANNA”等關鍵字申請註冊為商標，註冊範圍從影視娛樂到製造業都有。據消息指，姚思為是本名，姚安娜則為藝名。

據企業資訊查詢工具“企查查”的商標數據庫顯示，華為在今年1月25日一口氣送出大量的商標註冊申請，例如申請將“姚思為”註冊為樂器商標、“姚安娜”註冊為廣告銷售商標、“YAO ANNA”註冊為鈕釦拉鏈商標、“YAO SIWEI”則註冊為健身器材商標。

消息指出，任正非用公司名義替女兒申請註冊商標一事，引起“公器私用”的議論，任正非於3日晚間發出一封內部信，向員工緻歉，稱“有些公司或個人惡意搶注姚安娜商標”，因此不得已而為之。

據媒體披露的內部信指出，任正非指出這是自己第一次“公權私用”，然而自己若不註冊，這些商標將會持續被惡意搶注。任正非在信中說明，根據中國的商標法規定，公民必須用公司名義或持有個體工商營業執照才可申請註冊商標。由於姚安娜剛畢業，還沒有註冊自己的公司，因此，委託（華為）智慧財產權部代理註冊，以後再轉讓給姚安娜的工作室，費用由姚安娜支付。

消息指出，任正非就商標註冊一事道歉，在昨晚上了微博熱搜，一度成為中國網友議論的話題。任正非的擔憂並不無道理，根據“企查查”的資料顯示，姚安娜在1月中宣布出道後，旋即就有大量的商標蟑螂搶注“姚安娜”、“姚思為”等相關商標，範圍同樣包山包海，諸如餐飲、醫療、園藝、日用品、交通工具類別。進一步透過“企查查”的公開資料，分析這幾間主要搶注企業的結構，大多為資本額不到人民幣50萬元的公司，但卻申請註冊了上百個不同的商標。

據中央社說，姚安娜於1998年出生於雲南昆明，習舞多年。姚安娜是任正非和第二任妻子姚凌所生，與同父異母姊姊孟晚舟一樣從母姓。