中國：郭飛雄被禁離境後絕食抗議 現音訊全無

中國人權捍衛者郭飛雄自1月29日上午以來便音訊全無。1月28日晚，他在上海浦東國際機場開始無限期絕食，原因是中國當局以他涉嫌“危害國家安全”為名阻止他離境前往美國探望病危的妻子。由於無法與他取得聯繫，他的處境和安危令人嚴重關切。

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郭飛雄是一名作家、人權捍衛者，曾任北京晟智律師事務所法律顧問。過去10年，他支持了多項人權行動。

郭飛雄曾兩度入獄。2006年2月，他被拘捕。2007年11月，他因“非法經營罪”被判入獄5年，原因是他出版了一本講述中國東北地區一樁重大腐敗醜聞的書。楊茂東表示自己受到了刑訊逼供，並因此而企圖自殺。2011年9月，他從監獄獲釋。

2013年8月，楊茂東在廣東省廣州市參加了反媒體審查的大規模公眾抗議活動後被再次拘押。2015年11月27日，他被當局以“聚眾擾亂公共秩序罪”和“尋釁滋事罪”判處有期徒刑6年。2016年，他為了抗議當局對他的虐待，絕食了三個多月，其後2019年8月獲釋出獄。

郭飛雄的妻子張青在2009年帶著兒女離開了中國，並在美國獲得了庇護。張青被診斷出患有癌症，在1月初進行大手術後，正在接受為期24周的化療。

國際特赦組織記錄了多起中國當局任意限制人權捍衛者及異議人士的行動自由和出境的案件，包括以國家安全為由拒絕護照申請，在機場攔截他們，以及禁止他們購買火車票。

此外，國際特赦組織還記錄了其他案例，當中人權捍衛者和活動人士的家人受到騷擾和恐嚇，以迫使人權捍衛者和活動人士停止工作。

根據國際人權法與國際人權標準，人人都可以自由地離開任何國家，包括本人自己的國家，除非施加的限制是為實現法律規定的合法目的所必需且與之相稱的。針對每起案件採取限制措施時，當局必須提供理據，而非僅僅基於空泛的指控。由於外界目前無法與楊茂東取得聯繫，國際特赦組織非常擔心他的健康和安全。

因此，國際特赦組織呼籲當局允許楊茂東離開中國，並取消對他施加的任何任意限制，同時，鑒於他在進行絕食抗議，當局應確保他有機會由合格的醫務人員按照醫療道德規範為他提供醫療照護。