美國總統拜登周四首談外交政策定大調少細節

美國白宮新聞秘書莎琪周三在新聞發布會上說，拜登總統將廣泛地談及外交政策，而不會講述細節。在中國問題上，拜登總統認為：美國必須與盟友密切合作。美國國務院發言人普賴斯在當天也表達了同樣看法。

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據美國之音的報道：美國白宮和國務院兩位發言人都有相同表述，即預計拜登只會闡述美國加強與盟國聯繫來應對共同的全球挑戰的願景，而一般不會詳細闡述美國應對中國、朝鮮、俄羅斯和伊朗等外國對手的新方法的細節。有關對中國政策，白宮新聞秘書莎琪的說法是：拜登總統認為，在中國問題上，美國必須與盟友密切合作。美國國務院發言人普賴斯則表示:“我們的政策沒有改變。這項政策以美國的“一個中國政策”為指導。

美國新總統就職以來已與包括俄羅斯總統普京在內的幾位外國領導人通了電話，但尚未與習近平通話。美國之音說：如何應對供應鏈和來自中國的情報威脅是本屆政府的首要任務之一。預計拜登總統很快將簽署一項行政命令，審議美國的供應鏈，重點關注來自外國競爭對手的冠狀病毒疫情救援物資供應商。

美國國務院發言人普賴斯這個星期就中國政策曾表示：“我們知道，中國從事了一系列的行為傷害了美國工人，它削弱了我們的技術優勢，它威脅着我們的同盟以及在國際組織中的影響力，而且中國從事了讓人的良心受到衝擊的侵犯人權的行為。因此，我們將反制中國咄咄逼人和脅迫性的行為，維持我們關鍵的軍事優勢，捍衛民主價值觀，投資先進技術，並恢復我們至關重要的安全夥伴關係。”

拜登競選總統時曾經將俄羅斯視為美國的最大威脅，將中國視為美國的最大競爭對手。而美國國務卿布林肯上周則說：美中關係“可以說是我們今後在世界上最為重要的關係”。另有美國官員卻在最近說，華盛頓對北京正在採取一種“戰略耐心”政策。這些微妙說法的不同之處在哪裡？美國是否正在考慮對中國採取一種新的應對方法？受到普遍關注。