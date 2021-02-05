世衛專家中國溯源要看蝙蝠洞查病毒基因

世界衛生組職國際專家小組正在中國武漢進行新冠肺炎病毒的溯源調查。一名專家表示，有必要到蝙蝠洞穴追蹤病毒基因。至此，世衛組織專家已經看了武漢病毒研究所、爆發疫情的華南海鮮批發市場，和收治患者的武漢金銀潭醫院。一名世衛組織專家說，中國官方未曾拒絕專家組的參訪和會面要求，“我們提出的要求，都會被准許。”

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據中央社今天報道稱，世衛專家武漢調查指須前往蝙蝠洞追蹤病毒基因。據路透社引述世界衛生組織（WHO）專家小組成員達斯札克（Peter Daszak）表示，尋找可能的蝙蝠來源是重要的溯源工作，若能找到病毒來源，就能減少與這類動物接觸。達斯札克曾參與2003年“嚴重急性呼吸道癥候群”（SARS）疫情起源的研究，這個疾病的病毒來自雲南省的一個蝙蝠洞。

據達斯札克說，若要找到COVID-19病毒的真正野生源頭，就必須做這類的研究。他還表示，沒有證據顯示COVID-19病毒來自實驗室，但並未詳細說明原因。此前有輿論質疑COVID-19病毒是由中國科學院武漢病毒研究所外泄，而WHO專家組3日也造訪了這座研究所。達斯札克當時透過社交平台推特（Twitter）表示，雙方進行“開誠布公的討論，並回答關鍵的問題”。據消息指，達斯紮克還表示，專家組不斷獲取有關疫情大爆發的最新資訊，但他也並未詳細說明。

達斯札克還提到，專家組正研究，疫情是否可能在武漢爆發前，已經開始傳播。

之前有評論認為，WHO專家組難以在短短幾周的調查中確定疫情來源。而達斯紮克也坦承，專家組在武漢真正的工作，是要追溯到病毒的動物宿主，“這會是一條曲折的路，可能要花上幾個月，甚至幾年的時間。”

據中央社說，WHO專家組只能前往中國官方所安排的場所追蹤研究。而過去這段時間，他們曾去過前述的武漢病毒研究所、爆發疫情的華南海鮮批發市場，和收治患者的武漢金銀潭醫院。據達斯札克聲稱，中國官方未曾拒絕專家組的參訪和會面要求，“我們提出的要求，都會被准許。”