中國官媒反擊BBC BBC則稱新疆性侵報道引發英美澳反應 也引中國指責

英國廣播公司近日報道指新疆關押維吾爾人的拘留營，經常發生女性遭性侵和性虐待。對此，官媒環球時報反擊BBC造謠，要求拿出證據；新華社則針對有關指控列舉出24個謊言予以反駁。BBC說，曾被拘押的維族婦女向BBC陳述在新疆“再教育營”中所受系統性性侵的報道在國際間引發反響。英國、美國和澳大利亞政府均有正式表態。中國指責“毫無依據地抹黑詆毀”。

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據中央社今天報道稱，中國官媒列24個謊言反擊BBC，並稱誰造謠誰舉證。

英國廣播公司（BBC）稍早披露，新疆地區關押維吾爾人和其他穆斯林少數族裔的拘留營中，經常發生女性遭性侵和性虐待。據路透社說，美國國務院3日表示對相關消息“深感不安”，重申中國在新疆犯下“違反人道罪和種族滅絕”，並指“這些暴行撼動良知，必須承受嚴重後果”。

對此，中共“人民日報”旗下的環球時報4日發出題為“誰造謠誰舉證，請BBC拿出證據”的社評，其中批評BBC的報導“極其聳動”，但卻“沒有任何對那些描述的佐證”。這篇評論還說 ，“這樣的指控讓‘環球時報’聯繫的所有熟悉新疆事務的中國學者、包括在新疆的學者都感到荒誕不經”、“我們有理由懷疑是境外反華勢力教唆那些人配合炮製的，現在西方輿論中已經形成惡毒抹黑新疆事務的‘故事生產鏈’”。

環時指責BBC“發這樣的稿子，嚴重違反了新聞職業道德”，並稱“這種‘反人類犯罪’級別的指控，怎麼能夠如此輕率地通過記錄口述、不加任何證實就發出去？”

據BBC報道，曾被拘押的維族婦女向BBC陳述在新疆“再教育營”中所受系統性性侵的報道在國際間引發反響。英國、美國和澳大利亞政府均有正式表態。與此同時，中國政府方面則直接指責BBC報道“毫無事實依據”，是“假新聞”。

該報道說，近來，新疆人權狀況反覆成為西方國家和中國爭拗的焦點。

美國國務院在特朗普政府任期結束的前一天發表聲明，即將離任的國務卿蓬佩奧指稱中國在新疆犯有“種族滅絕和反人類罪”。中國也曾反駁，稱蓬佩奧“造謠撒謊”，關於新疆的“謠言是毫無事實根據、充滿偏見的謬論”。

BBC在日前刊登的報道中採訪了數名曾在新疆“再教育營”中被拘禁、並指稱受到性侵犯和強姦的維吾爾族婦女。其中一名目前已經逃至美國的女性告訴BBC說，“每晚”都有女性被蒙面男子強姦。她還說，自己曾遭受酷刑，並三次被輪姦。另外一名來自新疆的哈薩克族女性指稱，她曾被拘押在營中18個月，並且曾被強迫去脫光維族女性的衣服、給她們戴上手銬，然後把她們交給“中國男人”。

該報道說，美國國務院發言人周三（2月3日）發表聲明說：“我們因（BBC）報道深感困擾，包括其中有關針對新疆拘留營中維吾爾族和其他穆斯林女性系統性強姦和性侵的第一手證詞”。據美國國務院發言人聲明稱，“這些暴行震撼人們的良知，也必然會造成嚴重後果”。

英國議會巴基斯坦裔議員甘妮（Nus Ghani）表示，最新報道中的“可怕故事”再度增加了有關中國政府在新疆“暴行”的證據。她呼籲英國政府作出保證，在中國是否在新疆展開“種族滅絕”的全面司法調查結束前，不要再與中國加深“任何方面”的關係。英國外交國務大臣亞當斯（Nigel Adams）說，政府正在“引領國際間向中國問責的努力”。亞當斯還告訴議會，“任何看過BBC報道的人都難免會因明顯的惡行而感到震動與不安”。

BBC報道說，英國政府表示將繼續與歐盟和美國一起，就新疆人權問題向中國施加壓力。

澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）呼籲聯合國儘快被允許前往新疆調查。澳大利亞參議院工黨參議員基欽（Kimberly Kitching）稱BBC報道“記錄了最可怕和令人不齒的侵犯人權事件”。自由黨參議員帕特森（James Paterson）表示，報道“理應讓世界駭然”。澳大利亞議員在接受澳洲廣播公司訪問時還呼籲聯合譴責中國政府對“維族人權的侵犯”。

據BBC說，中國外交部發言人汪文斌已經對BBC的上述報道作出了反駁，指責報道是“毫無依據地抹黑詆毀”。汪文斌是在2月3日的例行記者會上回答路透社記者有關BBC報道的提問時作上述表示的。當被問到如何評論BBC新疆“再教育營”存在針對婦女的系統性性侵與虐待時，汪文斌說：“BBC不止一次發布涉疆問題的不實報道，我們也多次作出澄清和駁斥”。他還說：“中方迄今已經先後發布了8本涉疆白皮書，新疆維吾爾自治區政府也舉辦了20多場新聞發布會，以大量詳實數字和事例展現了新疆地區各族人民群眾安居樂業、團結和諧的生活，也展示了新疆各族人民合法權益得到有效保障的事實”。

汪文斌還表示，新疆“從來就沒有”所謂“再教育營”，BBC的報道“毫無事實依據”，被採訪人“被證明不過是散布不實消息的演員”。

據中央社今天報道說，中國官方的新華社針對有關BBC報道指控列舉出24個謊言予以反駁。新華社同日連篇發出4篇、篇幅共約8000字的“關於涉疆問題的謊言與事實真相”文章表示，涉疆問題不是民族、宗教、人權問題，而是反暴恐反分裂問題，並列出“謊言一…謊言二十四”等24個謊言，反駁外界有關中國對新疆所作所為的指控。

其中將前美國國蓬佩奧（Mike Pompeo）指北京對新疆維吾爾族及其他少數民族實施“種族滅絕”一事列為“謊言一”，並指“事實真相”是新疆維吾爾族人口近年持續成長，2010年至2018年從1017.15萬人升至1271.84萬人，增加254.69萬人，增長25.04%，增幅不僅高於全疆人口的增幅（13.99%），也高於全部少數民族人口（22.14%）以及漢族人口（2%）的增幅。