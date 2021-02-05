拜登修復美國外交 (一) 美國回來了

美國總統拜登2月4日在美國國務院發表上任後首次外交政策講話，談及中國、俄羅斯和沙特阿拉伯等問題，稱中國是美國最嚴峻的競爭者。拜登要通過美國外交新政策，修復前總統特朗普造成的損害。

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美國總統拜登周四下午首次來到美國國務院進行外交政策演講，他試圖告訴世界，無論是美國的盟友還是美國的敵人，國家元首或政治反對派，軍政府或外交官，美國的新外交政策將是對前總統特朗普政府推行措施的徹底改變。

拜登總統在坐落在華盛頓特區的美國國務院發表的二十分鐘講話中，美國總統闡述了美國政府的優先任務，明確表達了他的雄心壯志，就是要恢復美國的世界領導地位，改變此前四年特朗普政府執行的“美國優先”措施。拜登演講強調與盟友合作，他表示美國回來了，外交回來了。美國承諾與盟友合作，應對俄羅斯試圖削弱民主的挑戰，中國日益增長的野心。

拜登政府如何應對威權主義政府

《解放報》分析指出，拜登總統講話體現與前總統特朗普的不同，就是首先明確嚴厲譴責莫斯科。 拜登稱向普京總統明確表示，他與前任總統截然不同，美國屈服於俄羅斯侵略的日子已經過去了，干擾美國選舉，進行網絡攻擊，毒害俄羅斯公民的時期以及結束。拜登總統再次呼籲俄羅斯立即釋放普京的政治對手亞歷山大·納瓦尼，納瓦尼在德國被搶救痊癒後於1月中旬返回俄羅斯就被逮捕。

美國總統拜登對一周前俄羅斯批准再延長5年到期的《新削減戰略武器條約》表示肯定，即美國總統拜登與俄羅斯總統普京上周經過溝通後，宣布達成共識，這有利於世界的核穩定。

拜登總統強調美國不會錯過回應威權國家的挑戰，特別是要應對中國日益增長的野心和俄羅斯要削弱美國民主的企圖。拜登警告說美國會毫不猶豫捍衛我們的利益，也是繼續此前美國國家安全顧問薩利文表示要讓莫斯科負責的具體措施。

拜登在演講中稱中國是美國“最嚴峻的競爭者”，表示美國將在人權、知識產權和全球治理方面回應中國咄咄逼人的態勢，但願意在符合美國利益的情況下與北京合作。