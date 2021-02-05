美國總統拜登周四發表上任後的首次外交政策談話，承諾外交政策將進入一個新的時代，宣告“美國回歸”國際舞台。拜登是於星期四前往美國國務院發表上任後第一次美國外交關係政策演講。拜登針對中國指出，“我們將直面中國濫用經濟地位，反制其在人權、知識產權和全球治理方面的好鬥和高壓行為。不過，當與美國人利益一致時，我們願意與中國合作。”

廣告 繼續瀏覽後續

拜登說“美國回來了”。路透社報道稱，拜登首場外交政策演說暗示對中俄採取強勢路線。

美國總統拜登周四發表上任後的首次外交政策談話，承諾外交政策將進入一個新的時代，宣告“美國回歸”國際舞台。拜登演說暗示將對中國及俄羅斯採取強勢路線，敦促緬甸軍方領導人中止政變，並宣布美國停止支持沙特為首的聯軍在也門的軍事行動。

據拜登稱，“美國領導必須面對威權主義興盛的新時刻挑戰，包括中國與美國競爭的野心日增，以及俄羅斯決心破壞、擾亂美國民主。...我們必須直面這個新時刻...從疫情、氣候危機、到核擴散等種種加速發展的全球挑戰。”

路透社說，前任美國總統特朗普以關稅措施、破壞國際結盟、及威脅撤回美國駐軍等作為，激怒不少歐洲及亞洲領導人。對於一些國家的威權主義浪潮，特朗普也少有反製作為。1月6日發生特朗普支持者衝擊美國國會大廈的暴亂事件後，美國的盟友及敵手都對美國民主提出懷疑。拜登周四在演說中全力試圖掃清這些懷疑，向美國人民說明在國際上採取強勢路線的價值。

據拜登稱，“傾力投注於我們的外交不僅因為這對全世界來說是正確的事情，”他說。“我們這麼做是為了生活在和平、安全與繁榮的環境中。我們是為了自身的利益而做的。”拜登說，“美國的盟友是我們最偉大的資產。在外交方面帶頭，意味着與我們的盟友和關鍵夥伴再度肩並肩站在一起。”

拜登對俄羅斯總統普京發出挑戰。“我用很不同於前任總統的方法向普京總統講清楚，美國無視俄羅斯侵略行動、干預選舉、網絡攻擊、以及對公民下毒的時代已經過去了，”拜登說。

據路透社報道稱，至於中國，可能是拜登最大的國際挑戰，拜登把中國稱為“我們最嚴肅看待的競爭者。”拜登指出，“我們將直面中國濫用經濟地位，反制其在人權、知識產權和全球治理方面的好鬥和高壓行為。不過，當與美國人利益一致時，我們願意與中國合作。”