世衛專家指新冠病毒弄清源頭要好多年

世界衛生組織領導的在武漢進行考察的專家團的一名成員表示，尋找新冠病毒源頭的複雜性讓他感到驚訝，未來還需要多年的研究。專家組成員，微生物學家和傳染病專家Dominic Dwyer表示：“如果認為我們會找到零號病人，那就太天真了。”他並稱，早期病例是在11月發現的，“但略早於這之前的情況才是非常有趣的部分，也是棘手和困難的部分”。

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據路透社報道稱，世衛組織專家團成員稱弄清新冠病毒起源將需要多年研究。據微生物學家和傳染病專家Dominic Dwyer表示，在武漢的專家團已經獲得了此前向中國當局要求的訪問權限。專家團試圖了解武漢疫情爆發早期的相關信息。微生物學家和傳染病專家Dominic Dwyer稱，“大家都知道疫情是如何在武漢的華南市場爆發的，但關鍵是當時和之前發生了什麼。”

據Dwyer還表示，新冠疫情的“難題”在於，早期無癥狀感染者可能並不知道自己感染了這種病毒。微生物學家和傳染病專家Dominic Dwyer表示：“如果認為我們會找到零號病人，那就太天真了。”他並稱，早期病例是在11月發現的，“但略早於這之前的情況才是非常有趣的部分，也是棘手和困難的部分”。

據路透社，微生物學家和傳染病專家Dominic Dwyer曾在非典和禽流感爆發期間與世衛組織有過合作。