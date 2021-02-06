德國媒體：中國疫苗可能比想象的更受歡迎

據德國《經濟周刊》和德國商業內幕網報道，越來越多的國家購買中國的疫苗。中國疫苗也許比人們想象的更受歡迎。中國科興生產的疫苗現在在中國也得到許可。中國疫苗是否將打入德國市場，已成為人們關心的問題。

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匈牙利總理奧爾班已從中國國藥集團訂購了500萬劑該集團生產的滅活疫苗。匈牙利由此成為第一個使用中國疫苗的歐盟國家。匈牙利總理奧爾班此前還訂購了200萬劑俄羅斯疫苗Sputnik V。

匈牙利宣布，中國國藥集團生產的疫苗在匈牙利已獲得了緊急醫療許可證，醫療許可。自疫苗接種行動開始以來，加入歐盟的候選國塞爾維亞已得到了來自中國的疫苗。烏克蘭和土耳其也選擇了中國的疫苗。也許，中國的疫苗比人們想象的更受歡迎。

但人們強烈批評中國在疫苗開發中缺乏透明度。《經濟周刊》報道說，來自不同國家的研究人員在各自的研究中得出的疫苗有效性差異很大。而德國BionTech的疫苗測試結果則刊登在國際相關雜誌上，大家都能看到。

歐盟一些國家和德國也正在公開討論中國和俄羅斯疫苗的批准問題。《法蘭克福彙報》上周末報道說，德國衛生部長施潘不排除使用俄國和中國疫苗的可能。他說，如果疫苗安全有效，無論其生產國在那裡，它當然都可以幫助人們抵抗病毒。《經濟周刊》報道說，此前，巴州州長索德爾已表示，支持歐洲相關機構儘快對俄羅斯和中國的疫苗進行測試。