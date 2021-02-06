中國遭封殺“劣跡藝人”可重現生機再出山了

中國演出行業協會宣布，藝人若危害國家統一、違反道德倫理與法律都是“劣跡”，將被業界抵制至少1年。若劣跡藝人想復出，須在禁令屆滿前3個月提出申請，獲得同意後才可重新活動。

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中國演出行業協會5日宣布，若劣跡藝人想復出，須在業界抵制禁令屆滿前3個月提出申請，獲得同意後才可重新活動。據中央社報道說，此前人民日報微信公眾號曾點名範冰冰、柯震東等人為“劣跡藝人”。包括男星文章、女星鄭爽都被評為“劣跡藝人”而遭到業界抵制。中共官媒人民日報微信公眾號“俠客島”去年也曾點名柯震東、範冰冰、陳羽凡、翟天臨、黃海波等人都應列入劣跡藝人，要求必須封殺他們透過直播復出。

中國國家廣電總局去年11月發出“劣跡令”，要求各地相關單位採取有力措施，不為“違法失德藝人”提供“公開出鏡發聲機會”。

據新華社消息說，中國演出行業協會5日發布“演出行業演藝人員從業自律管理辦法”，明確規定了15種“劣跡行為”，以及被抵制的劣跡藝人重新復出的規則。根據辦法，煽動仇恨、欺瞞觀眾、不履行合約、違反法律與道德倫理等行為都被視為劣跡。此外，“危害國家統一、主權和領土完整”也是明定的劣跡。

據消息，目前被評為“劣跡藝人”的演藝人員，會遭到演出行業協會及業界相關組織、機構聯合抵制至少1年，時限最長可到永久，等同永久放逐。

該報道稱，不過這份辦法首度推出劣跡藝人在抵制期屆滿後的復出規定，這也代表許多長期被抵制的藝人似乎重現生機。按辦法規定，劣跡藝人需在抵制期限屆滿前3個月，向協會的道德建設委員會提出申請，經委員會同意，這名藝人結束抵制期後才可繼續從事演藝活動。

據中國官方媒體引述業內人士說，符合復出條件的藝人在聯合抵制措施取消後，將會監督並引導參與培訓、職業教育、公益項目等活動，改善社會形象。