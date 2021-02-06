台圭協議一天破局或與美台官方太高調有關

台灣官方和圭亞那政府達成的設處協議一天之內破局引起國際矚目，台灣外交部前部長程建人指出，發生這件事情，可能與民進黨政府太過高調的「大內宣」有關；美聯社則指出，這件事起初並沒有引起外界注意，直到美國駐圭亞那大使館恭賀台圭雙方達成協議，才引發關注。

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程建人指出，大陸向來反對外國與台灣發展任何形式的官方關係，但對於台灣與外國發展經貿文化往來，則保留較多空間。馬政府時期，得利於兩岸和睦，台灣與紐西蘭和新加坡都簽署了「經濟夥伴協議」，當時大陸外交部曾明白指出，「對於外國與台灣進行民間經貿文化往來，不持異議」。這次可能是台灣太過強調這個辦公室具有官方性質而導致大陸出手。

台灣駐紐西蘭前代表介文汲表示，台灣在非邦交國設立辦事處多年，從來沒有這樣一夕翻盤。他質疑，台灣對全世界大都是非邦交國，但也設了一百多個館，開一個館怎麼能算是外交突破？過去台灣在外國設處，都會要求設「代表處」，而這次只有「辦公室」，並沒有官方性質。

但前天台灣外交部發言人歐江安曾公開宣布，在圭亞那設立的「台灣辦公室」具有「官方代表地位」，意義與「代表處」相當。當天就被圭亞那外長托德否認，托德公開說，台灣辦公室是為民間企業促進投資用，圭亞那不承認台灣為獨立國家。

在台灣發布設立辦公室的新聞後，中方人員隨即進入圭亞那外交部談了幾個小時，圭亞那隨後發布聲明表示，將持續堅守一個中國政策，與中華人民共和國的外交關係依舊完好無損。並提到基於與台灣簽署協議的溝通不良，這份協議立即終止。

美聯社今天則報導指出，台灣與圭亞那1月11日簽署協議，在雙方並沒有對外公布的情況下，「台灣辦公室」實際上已經在1月15日展開運作。起初並沒有引起外界注意，直到美國駐圭亞那大使館恭賀雙方達成這項協議，才引發關注。

聯合報分析指出，這件事表面上是台灣與中國大陸的外交戰，背後卻充滿美中兩強博弈的痕跡。由於圭亞那和蘇利南發現石油，美國積極展開布局，維護美國利益，因此前國務卿蓬佩奧要訪問圭亞那，推動和美國的企業合作，台灣的角色應運而生，美國如果促成台灣在圭亞那插旗駐點，對美台雙方都有好處。

因此台灣宣布在圭亞那設立「台灣辦公室」之後，美國從國務院西半球事務代理助卿、駐圭亞那大使館到美國在台協會台北辦事處都立刻表示歡迎，動作之大，超越台灣去年與索馬利蘭互設代表處的反應；當時白宮國安會在台灣外交部宣布後，超過一周才發布推文。

分析指出，這種情況，中國大陸看在眼裡自然點滴在心，如果任由情勢發展，形同鼓勵美台複製這類合作模式，因此必須出手，以戰止戰。