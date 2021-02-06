美國國務卿布林肯上任10天後與楊潔篪通話

美國國務院星期五發布的一個簡短聲明說：美國國務卿布林肯星期五（2月5日）在與中共中央政治局委員楊潔篪通話時表示，美國將繼續捍衛人權和民主價值觀，包括在新疆、西藏和香港。布林肯是上任10天後，也是首位與中國主管外交高階官員通話的美國內閣成員。至今拜登尚未與習近平通話。

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根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周五晚間發出的新聞通知，布林肯在電話中就中國新年致以良好的祝願。他強調，美國會持續捍衛包含在新疆、西藏與香港等地的人權與民主價值，也會敦促中國加入國際社會行列，共同譴責緬甸軍事政變。

普萊斯表示，布林肯也向楊潔篪重申，美國將與盟友夥伴合作，捍衛彼此共同價值與利益，為中國威脅包含台灣海峽兩岸在內的印太區域穩定，以及損害以規則為基礎的國際體系等作為，對其進行究責。

布林肯另外在官方推特寫道，他在電話中向楊潔篪表明，美國會捍衛國家利益及為民主價值挺身而出，還要中國（中共）為濫用國際體系負起責任。

中國官方新華社的報道則說，楊潔篪表示，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，美方應當嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。涉港、涉疆、涉藏等事務均為中國內政，不容任何外部勢力干涉。

兩人通話4天前，楊潔篪就透過美國智庫活動，向拜登政府喊話，呼籲美方尊重美中三公報、恪守“一中原則”，停止干涉涉及中國主權與領土完整的香港、西藏、新疆事務，被外界視為給拜登政府畫下“政治紅線”。