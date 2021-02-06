監管疑慮暫拋腦後 阿里巴巴50億美元債券引發搶購

阿里巴巴準備發行50億美元債券，認購金額是發行額的八倍，路透社說，凸顯出全球投資人對於創辦人馬雲旗下電子商務巨擘的信心，無視於他的帝國遭遇監管機構追查。

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阿里巴巴50億美元債券引發搶購，顯示監管疑慮暫拋腦後。根據路透社報道，阿里巴巴準備發行50億美元債券，認購金額是發行額的八倍，而周五的最終定價較周四公司公布的參考價收窄，暗示買進這次罕見債券發行的需求強勁。根據路孚特的資料，這是阿里巴巴第三次發行國際債券。

一名直接知悉此一交易的消息人士向路透表示，買家當中包含多家主權財富基金，還包括高度知名的美國買進並持有的基金；他並稱不同到期日的各檔債券需求都“極為強勁”。

馬雲的商業帝國承受監管壓力之際，投資者對這筆交易的反應被視為對阿里巴巴的信心測試。馬雲去年10月公開批評監管體系，引發一系列事件。阿里巴巴關聯公司螞蟻集團的IPO被叫停，中國當局還對科技行業發起反壟斷調查，阿里巴巴成為調查目標。

據路透社說，馬雲接下來在公眾視線中消失了三個月。

消息人士稱，阿里巴巴發債需要得到中國發改委的批准，這令投資者相信，監管機構沒有對阿里巴巴發起過於嚴厲的打擊。

阿里巴巴此次通過發行10、20、30和40年期債券籌資50億美元。根據最終敲定的定價，30年期和40年期債券以較初步價格指引的升水幅度窄30個基點的水平，共籌資25億美元。消息人士稱，公司決定將定價的升水幅度收窄30-40個基點，是受到需求強勁的推動。

該報道稱，阿里巴巴曾表示，這筆資金將用於償付海外債務，支持未來的潛在收購和投資於“補充性業務”。發行的10年期債券籌得資金15億美元，定價較美國10年期公債收益率升水100個基點。20年期債部分以升水100個基點的價格籌得10億美元。

路透社引述消息人士表示，阿里此次發債中，亞洲投資者的佔比較該公司2017年發行美元債券時高，當年主要是美國買家。