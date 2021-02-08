美國參院彈劾審判前夜 特朗普民主黨攻防

2021年2月8日;美國前總統特朗普在美國國會山進行第二次彈劾審判前一天，華盛頓安保空前，這是在國會大廈的鐵絲網外看到的美國國會大廈圓頂。

美國參議院周二開啟針對美國前總統特朗普“煽動叛亂”的審判，但是特朗普的律師團周一要求參議員立即停止這一“違反憲法”的審判。這一審判被諸多媒體認為，最終的結果很可能同第一次彈劾一樣，開脫特朗普，但會進一步損害他的形象。

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在特朗普的律師以違憲為名要求立即停止針對特朗普的審判後，擔任檢察官的民主黨眾議員反駁特朗普的要求“毫無意義”。並稱這是特朗普為擺脫對1月6日國會衝擊事件應付責任的花招。

在參議院開審前夜，民主黨與特朗普雙方通過各自遞交給參院的文件較量，特朗普的律師似乎下決心在有爭議的司法層面作戰，他們認為，告別權力後的特朗普再也不能在罷黜總統的彈劾框架下進行審判，他們指責民主黨的做法“可笑之極”。他們要求立即關閉訴訟，如果“繼續演戲將置美國的民主於危險之中”。

但是，由眾議院民主黨議員拉斯金率領的民主黨檢察官迅速駁回這一要求，他們指責特朗普“缺乏有效的辯護無效”，同時表示絕不局限於司法層面的爭議，他們指責特朗普做了“任何一位美國總統都沒有做過的對憲法最大的破壞”。

兩大陣營周二將面對面對陣，但審判結果公認不會出乎預料。美國憲法規定，只有三分之二的參議員、也就是67名參議員贊成，才能對總統定罪，參議院共有100名議員，45名共和黨議員已表明，他們不認為參議院審判“一位普通的公民”合乎美國憲法。

一年前，美國參議院已在“烏克蘭門”彈劾案中開脫了特朗普，這一次，在特朗普總統任期屆滿還有六天時，眾議院指控特朗普在參議院認證拜登贏得總統大選時“煽動叛亂”。

共和黨參議員保羅指責這樣做形同一場“假面舞會”，且“絕無給特朗普判刑的可能”，另外一位共和黨議員格雷姆附和說，“唯一的問題是他們會傳召多少見證人，審訊時間有多長？”

美國兩黨似乎都同意快速結案，共和黨不希望在令其尷尬的細節上太多停留，民主黨則希望滿足拜登希望儘快通過其任命的閣員及經濟計畫的願望。

號稱要讓美國和解的拜登總統一直避免對彈劾特朗普表態，僅僅表示：“讓參議院去做這些吧。”他的發言人表示拜登不會用很多時間觀看參議院審訊，甚至一點都不去看。

參院審訊過程將向全美直播，民主黨檢察官將試圖通過展示眾多視頻畫面強調攻擊國會山性質何其嚴重而且十分暴力。

特朗普至今在共和黨基層仍有堅實的支持，但攻擊國會山事件消蝕着他的支持率。根據IPSOS-ABC News周日出爐的民調，百分之五十六的人認為應該判前總統有罪，並且禁止其重新競選，但是百分之八十的共和黨人意見完全相反。