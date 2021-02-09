世衛武漢調查結束能否消除疑問

世界衛生組織專家代表團和中國聯合調查組周二就其新冠病毒溯源調查在武漢舉行新聞發布會，他們公布的一些結論引發世人廣泛關注。引人注目的是，實驗室泄露的可能性被排除，而中方一直認定的冷鏈食品傳播病毒的說法似乎沒有被世衛專家否定。不過，美國國務院發言人普萊斯9日針對世衛調查表示，“我覺得任何有常識的人都不會說新冠病毒起源於其他地方”。

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實驗室泄漏問題

武漢病毒研究所P4實驗室病毒專家石正麗和她的小組曾在雲南一座蝙蝠洞里大量採樣，因此，新冠病毒在武漢率先爆發後，有關病毒來自實驗室病毒泄漏的說法一直不斷，除了特朗普政府明確支持武漢病毒所造成病毒泄露的說法外，一些科學家也曾表示，不能完全排除實驗室泄漏的可能性。

新冠疫情爆發後不久，中國軍方派專家接管武漢病毒研究所，也增添了更多的疑問。

但是，世衛專家組基本排除實驗室泄漏的可能性。出席新聞發布會的三名專家之一、世衛專家組成員，丹麥科學家彼得·本·安巴雷克 (Peter Ben Embarek) 在新聞發布會上表示，根據專家小組在武漢病毒所的調查、與科研人員的交流，得出的結論是來自該研究所的可能性微乎其微。他否認了對實驗室泄露引發疫情的假設進一步調查的可能性。

出席新聞發布會的前中國國家衛建委體制改革司司長、中方專家組組長梁萬年表示，武漢病毒研究所在疫情爆發前完全沒有新冠病毒，因此也就沒有泄漏病毒的可能。

冷鏈食品是否傳播病毒

中國最近幾月爆發第二波疫情後，當局把矛頭對準從外國進口的冷凍肉品，提出外國進口中國的冷鏈食品是病毒傳播的一個重要渠道的說法，法新社評論稱，中國媒體不斷地提及這一假設，因為它有助於夯實中國有關病毒來源於外國的指稱。但是世界衛生組織對此問題早有明確闡述，認為沒有證據能夠證明冷鏈食品可能傳播病毒。

令人多少驚異的是，安巴雷剋星期二的表述似與世衛組織一貫的觀點相悖，他提及“通過冷鏈食品”傳播病毒的“可能性”，病毒是否通過這樣的 方式傳播到人類，目前沒有定論。他認為，海鮮市場的冷凍野生動物是否會在某種條件下傳播病毒，值得進一步調查。

中間宿主

專家組認為蝙蝠病毒與新冠病毒關係密切，但不能認定其病毒為新冠病毒的直接祖先。

安巴雷克在發布會上表示，新冠病毒如何傳染至人，目前最可能的理論仍然是由作為中間宿主的動物傳染給人，但是，這一中間宿主的身份“仍然沒有查清”。

安巴雷克表示，引起大瘟疫的是蝙蝠攜帶的天然病毒庫，但如何通過中介傳給人類，還需“做更多的研究和更具體的有針對性的研究”。

華南海鮮市場的角色

武漢2019年12月爆發新冠疫情後，當局把最初的感染源指向武漢華南海鮮市場。該市場出售大量活物，但安巴魯克認為，該市場在傳播新冠病毒中的“確切角色”“仍然不清”。

但參加新聞發布會的荷蘭病毒學家瑪麗安·庫普曼斯（Marion Koopmans）認為，該市場出售的兔子，雪貂，竹鼠仍可能是“潛在的懷疑對象”。

武漢12月前未發現病毒傳播證據

中國官方承認的武漢病毒爆發的時間是2019年12月底，但中國疾控中心專家在『新英格蘭醫學雜誌』發表的一篇文章指出，武漢從12月8號起就陸陸續續有了病人，而且這些病人中很多沒有與華南海鮮市場接觸。另外，武漢金銀潭醫院專家在一篇論文里提到的病例更早了一個星期， 考慮到病毒的潛伏期，推測病毒至少應出現在12月11月中旬或更早時間。

不過，聯合調查組中方組長梁萬年稱，沒有證據顯示，在2019年12月前在武漢市就有疫情傳播。安巴魯克在新聞會上的表述與中國官方的說法接近，他說，沒有找到任何證據顯示，武漢在12月前就出現了新冠病毒。

安巴魯克使用的是“沒有找到”，在世衛專家組去中國前，外界就有好多相關疑問：一個關鍵的疑問是，在武漢爆發疫情一年之後，才允許世衛專家去中國調查，他們還能夠找到什麼？

調查過程不可預測

世衛專家組武漢調查新冠病毒源頭，查清病毒究竟如何傳染至人類，被各方認為對預防新的病毒大流行至關重要。但是，中國當局一年來一直設法阻撓包括病毒專家、流行病專家以及動物專家前往中國武漢調查。更嚴重的是，幾個月以來，中國當局一直採取或明或暗的做法，故意在病毒來源上散布迷霧。

法新社報道說，調查從一開始就十分敏感，最後一個跡象是，世衛組織對外界宣布，專家組的新聞發布會在當地時間16時舉行，但在中國當局要求下，這一發布會延遲半小時，最終新聞會又遲至17時30分開始。

這意味着，世衛調查行動一直到最後都瀰漫著不可預測的因素。

在延遲一年終於獲得中國同意，世衛組織專家赴武漢調查後，世衛總幹事譚德塞1月份罕見地公開表示“失望”，專家組因中方要求被迫將調查任務延遲一周。其實，一些國際專家已經乘飛機奔赴中國途中。

1月14日，專家組終於抵達武漢，調查人員如同所有來自外國的遊客一樣，按照中方的規定被隔離14天。

兩周隔離結束後，出行來回乘坐大巴，記者如雲，但專家們沒有可能接觸到其他的武漢人。專家們通過發推以及電話接受採訪。

專家組成員，美國生態聯盟總裁，曾與中方有過多次科學合作的美國動物學家彼得·達薩克(Peter Daszak)周五稱，專家們可以去任何他們想要去看的地方。據報道，達薩克與武漢病毒所有密切的合作關係，最近十五年，他與該所合作發表了二十幾篇論文，並曾資助武漢病毒所的蝙蝠冠狀病毒研究。

但是，另一位專家費舍爾 (Thea Fischer) 周二則對媒體表示，她無法從中國獲得她所想要的“原始數據”，她感嘆道：“我只能去相信他們已經分析過的大量數據”。

世衛專家組公布以上調查結論後，目前尚不清楚能在多大程度上消除外界對中國政府處理疫情“不透明”甚至“隱瞞真相”的質疑。

白宮發言人周二表示，拜登政府期待着審視世界衛生組織公布的相關結論及數據。