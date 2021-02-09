特朗普律師指責彈劾審判"極具政治性" 將造成國家分裂

美國國會參議院周二展開對前總統特朗普的彈劾審判。法新社報道，身在佛羅里達州的特朗普不會出席審判；特朗普律師指責對特朗普彈劾審判"政治性"，將造成國家的分裂。

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前總統特朗普被控上個月煽動支持者硬闖國會後，眾院通過彈劾案，使特朗普成為史上首位兩度遭彈劾的美國總統。周二啟動的彈劾審判將首先針對審判已卸任的特朗普是否合乎憲法展開辯論。

這是美國史上第4次對總統展開彈劾，也是特朗普第2 次面臨參院審判。特朗普不僅是美國史上第一位遭眾議院彈劾兩次的總統，也是唯一卸任後還面臨參議院審判的總統。

首日審判將就彈劾是否合憲的問題進行最多4小時的辯論及投票。眾議院彈劾案管理人、民主黨眾議員拉斯金首先向參議院發言，他表示，彈劾審判"是基於事實"，審判期間播放1月6日特朗普在首都華盛頓向支持者的發言，以及之後有特朗普支持者闖入國會的片段。

特朗普的代表律師也將陳述理據。如果投票得到簡單多數通過，周三將展開彈劾的案情論證，控辯雙方各有最多16小時陳辭。

由於彈劾審判需要取得三分二參議員支持，即是要有至少17名共和黨參議員"倒戈"，預料通過機會不大。

目前在佛羅里達州的特朗普已表示不會出席參院審判。特朗普律師團隊在聆訊前，提交一份長達78頁的備忘錄，內容提到特朗普質疑總統選舉舞弊是"行使憲法第一修正案賦予民眾自由發表言論的權利"。備忘錄並批評彈劾條款倉促起草，本身已存在漏洞。對民主黨人指特朗普煽動支持者上月硬闖國會，備忘錄強調，特朗普已明確呼籲支持者和平抗議，加上特朗普已卸任總統職務，備忘錄認為，參議院無資格審訊，彈劾案是違憲，並點名批評眾議院議長佩洛西及其盟友，"試圖在混亂局面中牟取政治利益"。

法新社說，除了不參加審判過程的特朗普本人，入住白宮已經3周的拜登也對本案表現"低調"。將全部精力放在抗擊疫情及復蘇經濟的拜登周一在白宮回答記者有關提問時僅表示，"讓議員們履行他們的職責吧"。