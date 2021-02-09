耿瀟男當庭認罪被判三年監禁

曾聲援清華大學前教授許章潤的出版人耿瀟男被控"非法經營罪"，周二在北京海淀法院開審，耿瀟男女士在法庭當庭認罪，並且向社會道歉 。法院通過視頻宣判，耿瀟男被判三年監禁，她的前夫秦真被判有期徒刑兩年6個月、緩期執行。他們經營的公司也被罰款10萬元人民幣。

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耿瀟男女士及其秦真被控"非法經營罪"案2月9日在北京海淀區法院開審，法院罕見地在網上直播，耿瀟男女士在法庭當庭認罪，並且向社會道歉 。她還在發表上述言論之前強調，她是在作自我陳述時，而並非是「自我辯護」。她還表示，自己是公司的實際控制人、獨立決策人，包括她的丈夫秦真在內的同事的工作都在她指令下完成，希望法院將處罰焦點聚焦在她身上。

中國獨立記者高瑜向法廣表示：耿瀟男當然是因為聲援許才罹難。她為了救丈夫和公司財務，不得不認罪離婚。她的付出太大。這也是中共司法的現狀。只有向強權低頭，否則就要嚴懲到你家破人亡。

耿瀟男周二的認罪行為應驗了高瑜此前披露的消息，她說“據瀟南（耿瀟男）已經決心承擔所有罪責，為在春節前救出丈夫和其他責任人，並且解脫兩個印刷廠的責任。”

一周前耿瀟男宣布解聘她的律師尚寶軍律師，尚寶軍律師向法廣表示被當局禁止就耿瀟男案子接受任何採訪。

耿瀟男經常仗義聲援被當局打壓的自由派人士。去年2020年，她又公開對清華大學教授許章潤的遭遇打抱不平，之後，她與丈夫秦真於去年九月雙雙失聯。數天後，北京市海淀區警方聲稱，耿瀟男夫婦名下的公司，存在“印刷、銷售非法出版物行為”，且發現“大量非法出版物，涉嫌犯罪”，因此將兩人以涉嫌“非法經營罪”刑事拘留。同年10月14日，耿瀟男與丈夫秦真被正式批捕。

據高瑜披露，耿瀟男的朋友們許章潤、嚴正學、季風周二都被警察堵在家裡，不準出門。