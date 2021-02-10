拜登宣布對緬甸軍方將領實施制裁

美國總統拜登周三宣布，美國表示將對緬甸軍方將領採取制裁行動，包括凍結其在美資產等。拜登並再次呼籲緬甸緬甸軍方釋放昂山素季。聯合國也呼籲緬甸軍方尊重結社自由並停止使用致命武力。緬甸軍方則加強了對遭罷黜文人領導階層的恫嚇。

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法新社報導，拜登周三表示："我已批准新的行政命令，立即針對指揮政變的緬甸軍事領袖實施制裁，制裁範圍涉及他們的商業利益和他們的家屬。"

拜登並表示對緬甸局勢深表憂慮，宣布制裁多名緬甸軍方將領，凍結他們在美國超過10億美元的資產。拜登並警告將宣布更多的制裁措施，包括實施出口禁令。拜登敦促軍方交還政權，立即釋放昂山素季等民主領導人，並尊重緬甸人民在去年11月8日大選所表達的意願。

拜登表示，對緬甸民主過渡的攻擊是美國兩黨深切關切議題，行政部門諮詢高度關切此議題的聯邦參議院共和黨領袖及其團隊，也與盟友及全球各地特別是印太地區合作夥伴保持密切聯繫，以協助國際社會應對這一形勢。

拜登也再次呼籲緬甸軍方立即釋放民主政治領袖與

運動者，並立即放棄所奪取的權力，美國國務院發言人表示，拜登已經批准有關制裁緬甸的行政命令。

另外，聯合國也呼籲緬甸軍方尊重結社自由並停止使用致命武力。

聯合國緬甸人權問題新任特別報告員安德魯斯(Thomas Andrews) 周三對緬甸安全部隊對和平示威者使用致命武力的做法表示震驚。 安德魯斯指出，緬甸安全部隊的所有成員，不論級別高低，都有義務履行國際法的規定，不要使用過度的武力，如果這樣做，他們有被起訴的風險。

聯合國國際勞工組織總幹事蓋·萊德（Guy Ryder）周三也對緬甸局勢表示嚴重關切，呼籲緬甸軍方尊重勞工的結社自由權並恢復民主秩序。 萊德重申，聯合國秘書長古特雷斯此前呼籲軍方領導人尊重緬甸人民的意願並遵守民主規範，並通過和平對話解決任何分歧。 萊德敦促軍方領導人不要干涉工人參加和平抗議的權利，包括公務員和僱主在內。他呼籲恢復民主秩序和文職政府的管理。

緬甸軍方周三加強對遭罷黜文人領導階層的恫嚇，並對進入第5天的全國示威祭出實彈等更加嚴厲鎮壓手段。