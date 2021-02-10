拜登宣布成立國防部中國戰略工作小組

美國總統拜登周三宣布，在五角大樓成立了一個制定對中國戰略工作小組。白宮的一位發言人曾表示，"戰略耐心"政策不適用於應對中國。另外，美國政府決定擱置強迫TikTok賣給美國投資人計畫。

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法新社報道，拜登周三宣布，在美國國防部成立專門的工作小組，負責制定美國對中國戰略。美國視中國為第一大戰略"對手"。

拜登周三首次訪問五角大樓時表示，“該工作組將迅速投入工作，以使我們能夠就與中國關係問題確定方向。”法新社稱，美國國防部中國戰略問題小組將由15名文職官員和軍事顧問組成，這個小組將用四個月的時間制定中國戰略建議。

此前，日本產經新聞援引白宮一位發言人表示，"戰略耐心"政策不適用於應對中國。白宮發言人表示，美國前總統奧巴馬政府對朝鮮開發核武採取"戰略耐心"的政策方針，但這方針不適用於對付中國。

另據法新社援引"華爾街日報"周三報導，美國政府決定擱置強迫TikTok賣給美國投資人計畫。拜登新政府尚未對字節跳動這個中企熱門影音App的安全風險做出最後的評判。

法新社報導，TikTok為北京字節跳動科技有限公司所有。美國前總統特朗普推動強制出售TikTok美國業務，擔心TikTok和中國其他網絡服務與北京政府有關連，因而構成安全風險。

華爾街日報引述沒有透露姓名的消息人士指出，要求把TikTok美國業務賣給科技巨擘甲骨文與沃爾瑪的計畫，"已被拜登政府無限期擱置"。

法新社報道，白宮發言人簡·普薩基在新聞發布會上證實，美國政府"正在重新審議前任總統特朗普就中國科技公司潛在安全風險所作的努力，特別是涉及到美國用戶的個人信息安全"。

華爾街日報此前指出，拜登新政府正在檢討資料安全性，以及避免TikTok收集的美國用戶資訊流向中國政府，但目前不會立即強迫出售。

報道指，字節跳動與美國國家安全官員的討論仍然繼續，主要圍繞數據安全，以及防止TikTok收集美國用戶訊息方面。消息稱，解決方案可能包括由受信任的第3方來管理TikTok數據，而不需要直接出售有關業務。

報道引述美國國家安全委員會發言人指，美方計畫制定一個全面方法來保護美國數據，以應對所面臨的各種威脅，包括在美國使用中國APP及其他軟件所帶來的風險，預計未來數月將在全面了解所面臨的風險前提下，審查具體案例。