曾主張開放輿論 中宣部前官員鍾沛璋舉行遺體告別儀式

自北京方面消息，中宣部新聞局前局長鍾沛璋2月6日去世，享年96歲。他的遺體告別儀式周三早上在北京八寶山舉行。鍾沛璋生前被視為中共黨內開明人士。

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據香港電台報道，鍾沛璋的遺體告別儀式在當地時間周三上午約9時開始，他的靈柩蓋上黨旗，中宣部秘書長等領導和各界人士近200人出席。報道指，中共總書記習近平胞弟習遠平和母親齊心、中共政治局前常委胡啟立夫婦、國家前副主席李源潮、已故中共前總書記趙紫陽的秘書鮑彤等，送上花圈致哀。

鍾沛璋1924年生於上海，曾經創辦上海《青年報》，其後擔任《中國青年報》副社長，以及中宣部新聞局局長等。曾在反右運動中被打成右派的鐘沛璋2011年在接受騰訊網“大師訪談”節目專訪時，詳細地談及了自己一生經歷及見解和感想。

其中，鍾沛璋發表過，“我原來作為黨的宣傳幹部，認識到了輿論應該掌握在人民手裡面。人民有權力監督政府官員。所以我們要搞民主憲政，首先要開放輿論。但是這個任務我覺得還是很艱巨，儘管我們經濟改革取得了很大成就，主要是跟我們的經濟、世界全球化結合起來了。我們加入到世貿組織，我們經濟發展得很快，但是政治改革滯後，沒有進行政治改革，所以形成了權貴資本主義”，“所以必須要有民主憲政”，“只有民主憲政才能長治久安”等見解。

在談到六四事件時，鍾沛璋表示，“政治改革滯後，1989年發生過政治風波，當時學生遊行，打的大標語‘媽媽我們沒有錯’，把示威的對立面稱為‘媽媽’，這是全世界沒有的這種情況。”他稱，“抗議遊行的對象，把抗議遊行的對象看成是媽媽，看成是自己的母親，我是對母親提提意見，我們提提意見沒錯，媽媽我沒有錯。但是就觸犯了鄧小平。當時也有人打着標語就是‘反對垂簾聽政’。胡耀邦、趙紫陽就不能做主，有鄧小平垂簾聽政，這就觸犯了鄧小平。”

鍾沛璋說，“之後他就不提政治體制改革的事情了。其實政治體制改革，鄧小平早就說了，經濟改革能不能成功，最後要看政治改革能不能成功，早就說了這個話的。但是1989年之後呢，他看到人民矛頭對準他了，他就不提政治改革了，慢慢就形成了權貴資本主義，少數人竊取了改革開放的成果，人民的生活沒有改善。所以到現在為止，那些醫療、上學、住房成為‘三座大山’，看病、上學，學費是全世界最高的。”