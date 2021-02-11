騰訊高管因涉及腐敗案被中國當局拘留調查

據知情人士透露，騰訊公司一名高管因涉嫌“個人腐敗”遭到調查。該名高管被指涉嫌未經授權向一名中國前高官分享微信個人信息。騰訊隨後證實一名員工被調查，但否認是該公司高層人員。

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《華爾街日報》2月10日援引消息人士的話報道稱，騰訊副總裁張峰因涉及中國前公安部副部長孫力軍案調查，於去年年初被中國有關部門控制。知情人士稱，自去年年初以來，張峰一直在接受中國反腐機構的調查，他涉嫌未經授權分享騰訊旗下引用軟件微信收集的個人信息。知情人士表示，張峰涉嫌將微信數據提供給孫力軍，後者因未披露的違紀行為正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

知情人士說，調查人員正在調查張峰可能與孫力軍分享了什麼類型的信息，以及孫力軍可能用這些信息做了什麼。河北省張家口市政府的一份通稿，曾指張峰為騰訊副總裁，並稱張峰曾在2018年10月與該市武衛東市長會面，雙方還就科技冬奧、精準扶貧等產業合作進行了對接交流。

報道提到，騰訊董事會主席馬化騰並未接受調查，也可以自由離開中國，去年馬化騰曾到新加坡旅遊。騰訊則回應強調，張峰未在騰訊擔任過高層或管理職位，非公司的副總裁。

騰訊於周四另向路透社證實，張峰正在接受調查，但指出“我們可以確認，該案涉及個人腐敗的指控，與微信和其國際版WeChat沒有關係。”