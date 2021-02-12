古特雷斯中文說拜年 稱他也屬牛

聯合國秘書長古特雷斯借牛年春節，向全球華人拜年。按中國農曆年份，今年是牛年，並是金牛。古特雷斯藉此機會還稱讚中國，並說感謝中國和中國人民予以多邊主義和聯合國的一貫支持，並期待着大家的繼續合作。

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據聯合國官方消息，聯合國秘書長古特雷斯向全球華人拜年，他並說， “我也屬牛！”

該消息說，值此牛年新春來臨之際，同樣屬牛的聯合國秘書長古特雷斯向全球華人拜年，並致以繁榮、健康和幸福的美好祝願。

據古特雷斯表示，牛象徵著能量、力量和勇氣，而這些品質正是當今世界所需要的。去年，疫情造成了巨大的不確定性和破壞。古特雷斯說，2021年，我們必須攜手並肩對抗病毒，採取氣候行動並實現強勁復蘇。古特雷斯感謝中國和中國人民予以多邊主義和聯合國的一貫支持，並期待着大家的繼續合作。

聯合國今年啟動秘書長換屆選舉程序，古特雷斯據信競選連任。