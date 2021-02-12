拜登與習近平電話煲兩小時 見證中美要破冰？

美國總統拜登表示，他10日晚與中國國家主席習近平通電話持續兩個小時。拜登對記者說：“昨晚，我與習近平連續通話兩個小時。” 據路透社引述認為，這對一位美國總統來說是罕見的長時間互動，即使是面對面會談，也很少會超過一個小時。據中國官方媒體稱，拜登和習近平之間長達兩小時的通話傳遞了“非常積極的信號”，顯示雙方進行了“深入溝通”。

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據路透社報道稱，美國總統拜登表示，他在周三晚上與中國國家主席習近平進行了兩個小時的通話。據拜登對此透露說，“如果我們不採取行動，他們就會吃掉我們的午餐，”拜登告訴記者。這是拜登上任美國總統後與中國國家主席習近平的首次通話。拜登表示，自由開放的印太地區是首要任務。

據該報道，習近平警告稱，中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難。《環球時報》總編輯胡錫進周四表示，拜登和習近平之間長達兩小時的通話傳遞了“非常積極的信號”，顯示雙方進行了“深入溝通”。據胡錫進在推特上說，“這是一個非常積極的信息。交談的時間意味着這遠不止是一個禮節性通話。兩國領導人過去是熟悉的，這次顯然進行了深入的溝通。這次溝通是建設性的。”

法新社也引述拜登對記者說：“星期三晚，我與習近平連續通話兩個小時。”這對一位美國總統來說是罕見的長時間互動，即使是面對面會談，也很少會超過一個小時。

美中關係緊張之際，星期三是拜登1月20日就任以來，美中兩國元首第一次通話。拜登向記者表達他的憂心，表示假使美國在包括公路、橋樑與公共運輸等國家基礎建設不迅速採取行動，中國做為經濟競爭者將建立優勢。據拜登指出，自由與開放的印太區域是當務之急，習近平則強調，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。

白宮稍早之前表示，拜登對北京強制性與不公平的經濟作為，對香港的鎮壓、在新疆侵犯人權，以及對包括台灣在內區域的專斷作為表達關切。據白宮說，這兩位領導人也談到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行、氣候變遷以及武器擴散。

據中央社今天報道說，在以美國總統身分與中國國家主席習近平首度通話後，拜登表達對於中國與美強力競爭的憂慮。他說，美國得趕快採取行動，以免中國搶得優勢。

拜登（Joe Biden）星期四在白宮召開有關基礎設施投資會議前向媒體表示，他昨天與習近平會談時間長達2小時，談話氣氛良好。但他也表達擔憂指出，如果美國不採取行動，中國就會“吃掉我們的午餐”。

據白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在例行記者會上被問到此事時則回應這番談話是反映事實，拜登清楚意識到所面臨的挑戰即是與中國的戰略競爭。為了取得最佳地位，必須在國內採取措施，以確保勞工更具競爭力，並保護我們的技術，以及加強與夥伴和盟友的合作。莎琪指出，這是過去幾周的戰略體現，戰略已經井然有序展開，強化自身經濟與勞動力，但“我們並不着急”，拜登政府上任僅3周時間，團隊在處理美中關係上採取戰略性方針。

據中央社說，根據白宮昨天晚間提供的通話摘要，拜登向習近平重申他的首要任務是保護美國人民的安全、繁榮、健康與生活方式，以及維護自由開放的印太地區。他也強調，他對北京強制性與不公平的經濟作為，對香港的鎮壓、在新疆侵犯人權，以及對包括台灣在內區域的專斷作為表達關切。

此外，拜登與習近平還就疫情大流行、全球衛生安全、氣候變化與防止武器擴散等共同挑戰交換意見。他並承諾在促進美國人民及美國盟友的利益時，追求務實及注重結果的交往。