華爾街日報稱中國拒絕為世衛調查團提供未經處理的數據

2月12日星期五，路透社報道稱，華爾街日報採集了世衛組織調查團成員的一些觀點，認為中國拒絕為世衛調查團提供其要求的未經處理的早期新冠案例數據，這些數據原本可以幫助專家們決定，新冠病毒是從什麼時候開始，如何在中國開始傳播。

廣告 繼續瀏覽後續

華爾街日報在相關報道當中指出，世衛組織的一些調查專家和中國政府方面就缺乏的具體細節進行了“熾熱的”交流。這具體指的是，中國政府曾經拒絕了世衛調查專家提交的一份請求，專家們希望拿到武漢2019年12月早期疫情當中的174個病例的未經處理且個人化的數據。並表示，中國官方和中國科學家為他們提供了中方已經做好的詳細數據彙總以及針對病例的數據分析，不僅如此，還給調查人員提供了詳細的聚合數據，以及武漢疫情爆發數月之前的一些醫療記錄回溯研究，並表示並沒有找到病毒的明顯證據。然而世衛專家團並沒有得到允許，去查看這些回溯性研究之下的未經處理的數據，稱這些數據可以幫助他們自行展開研究，探究疫情從什麼時候，如何在中國蔓延開來。

華爾街日報引述調查人員的話稱，世衛組織其他的成員國會提供這些匿名，但並未經過處理的數據，以便讓調查人員看到每一個病例的所有其他相關細節。其中調查團的一名澳大利亞微生物學家多米尼克-懷爾表示，“中方給我們展示了幾個樣本，但這和提供所有樣本是不一樣的，而且提供所有樣本，本來就是疫病調查的標準做法”。他解釋道，“儘管從外面看來，已經相當好了，但對於數據的解讀，從我們的角度來看，就受到了更大的限制”。

多米尼克-懷爾前幾日通過澳大利亞媒體表示，中國人是非常熱情好客的東道主，所有人都在協作，但“十分清晰的是，存在一些觀點上的不同，圍繞一些事情也產生了一些十分堅定而熾烈的探討，但整體而言，“每個人都努力做到最好，而且世衛組織此行拿到的數據，肯定也比以往任何一次要多，這已經是一種真實的進步了”。