被困在烏克蘭的新疆哈薩克難民在網絡呼救

就在全球的華人共慶農曆春季之際，在烏克蘭一家酒店的一位中國人卻生活在恐懼之中，他在網絡上上傳視頻表示，倘若烏克蘭警察要將他強行遣返回中國，那麼，他已經做好了自殺的準備，這位24歲的年輕人為何如此絕望？他通過加密電話向法廣講述了他的故事。

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伊力森 艾爾肯：我叫伊力森 艾爾肯，家住在新疆伊利縣，是哈薩克族人，我在2015年就試圖偷渡哈薩克斯坦被抓，從此之後就成為有前科的人，我在新疆找不到工作， 到哪裡都會被安檢，關押，所以，我決定繼續去哈薩克斯坦。 2019年12月25，我到達哈薩克斯坦之後，原來準備移民在哈薩克斯坦，但是，我在哈薩克斯坦看到了許多不應該看到的視頻，使我的人生觀，政治觀發生了許多改變。特別是美國前國務卿彭佩奧訪問哈薩克斯坦時專門會見了哈薩克難民，讓我很感動，我就決定一定要離開哈薩克斯坦，前往自由的國家。我於是便去了土耳其，試圖從土耳其前往歐洲，買了伊斯坦布爾到貝爾格萊特，想在巴黎轉機時在法國尋求政治庇護，但是，法國方面沒有允許我停留。之後，我又買了直飛塞爾維亞，試圖尋求出路，最後抵達了明斯克和烏克蘭，但是，烏克蘭當局拒絕讓我入境，因為我沒有返程機票。最後出於無奈我最後決定返回土耳其，但是，期間我的護照遺失，但我又不敢去中國使館辦理護照手續，烏克蘭當局就試圖把我遣返回中國。11月2日，我又試圖偷渡到德國，但是，被邊防軍隊抓獲，被關押在遣返中心，烏克蘭當局要把我遣返回國。給我買了從基輔到明斯克再轉到呼和浩特的機票。期間我向哈薩克斯坦人權組織，美國的傅希秋牧師等人求救，最後，在美國與歐盟的施壓下，烏克蘭當局暫時把我留在基輔的一家旅館裡。在我給關押期間，新疆當地官員不斷去我家威脅我的父母，他們說過完春節之後，我就會被強制性的遣返回國。

法廣：能否解釋一下你為什麼一定要離開新疆，寧願死在國外，也不願意回新疆呢？

伊力森-艾爾肯： 2015年9月27日，我當時剛滿18歲，我試圖偷渡哈薩克斯坦被抓，我的父親把我領了回去，但是，我卻因此成了有前科的人。我的身份證數據上清除的顯示我是有前科的人。2017年開始，無論我到哪裡，都要接受安檢，檢查手機，不能在烏魯木齊等地停留，三個小時之內必須離開，出門還必須獲得當地的居委會的同意。我們哈薩克族人還相對要好一些，維族人的待遇更加悲慘。2019年12月開始，當即居委會的人每天去我家要我去學校學一種技能，要我去考保安證，如果我拒絕，他們就威脅要取消低保。其實，低保前幾年就被取消了，但是，他們說已經向上級彙報，考慮恢復我們的低保。但是，當時我已經申請護照，考慮去哈薩克斯坦。

法廣：那你最後是怎麼獲得護照和簽證的，據說那是非常不容易獲得的。

伊力森-艾爾肯：這是因為2018年的時候，在國際社會的壓力下，也是哈薩克斯坦本國的民族政策的驅使下，哈薩克斯坦政府決定給新疆的哈薩克斯坦簽發移民簽證，三萬多新疆的哈薩克斯坦人因此獲得了移民三年的批准，我就是其中之一。我是12月9號在烏魯木齊辦理簽證的。我在中國的時候沒有什麼政治意識，不知道民主自由是什麼，只是想找一個女朋友，吃喝玩樂，抽煙喝酒，但是，在哈薩克斯坦接觸了許多之前沒有權力接觸的內容之後，我的世界觀正在改變，開始意識到什麼是自由，民主，人權。特別是在哈薩克斯坦，我親眼看到，一個異議人士被警察帶走之後，第二天他的屍體就被送回家了。哈薩克斯坦人也不說他們的母語，他們都說俄羅斯語言，他們的思維也是俄羅斯人的思維，我覺得這個地方根本不適合我，所以，我決定一定要去民主國家，我為了去民主國家，經歷了千辛萬苦，可以說是死裡逃生，但是，我不會氣餒，將會繼續努力，雖然我目前的處境非常艱難，非常危險，但是，我不會放棄我的信念。

感謝逃離新疆伊利的伊力森-艾爾肯先生接受法廣的專訪。被困在烏克蘭的伊力森-艾爾肯今日每天前往美國駐烏克蘭使館，試圖會見美國使館的官員，但是，到目前為止，美國使館的大門卻並沒有對他敞開。