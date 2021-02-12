馬雲疑在海南島打高爾夫球

中國阿里巴巴集團創辦人馬雲去年10月批評當局金融監管制度，官方在11月暫停阿里巴巴旗下螞蟻集團上市計畫，自此馬雲就銷聲匿跡。但有外媒透露，馬雲近來現身海南島打高爾夫。中央社說，馬雲的高爾夫行程證明至少到目前為止，他避免了最慘的遭遇，例如關押入獄或財產被政府扣押。

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據中央社今天報道稱，馬雲行蹤引各界臆測，由彭博消息指：他在海南島打高爾夫。

中國官方2020年11月暫停阿里巴巴旗下螞蟻集團上市計畫，自此阿里巴巴集團創辦人馬雲就銷聲匿跡，但彭博說，他近期在海南島打高爾夫球。據彭博（Bloomberg News），數個月來，馬雲的行蹤引起各界臆測，有些人揣測他逃到新加坡，也有人猜測他被軟禁，甚至是已經被關進戒備森嚴的監獄。實際上，馬雲近來一直在精進自己的高爾夫球技。

據知情人士透露，阿里巴巴集團和螞蟻集團創辦人馬雲最近幾周在中國海南島的紅峽谷高爾夫球會（Sun Valley Golf Resort）打球。這座27洞的高爾夫球場靠近海南島南端，有着廣闊的果嶺及壯麗的景色。

該報道說，這是馬雲從今年1月20日後首次被人看到公開露面。中國官方去年11月初暫停螞蟻集團上市計畫後，一直未見馬雲消息，直到1月20日，馬雲才透過視訊在“馬雲公益基金會”舉辦的“鄉村教師獎”頒獎典禮致詞。

中央社說，馬雲的高爾夫行程證明至少到目前為止，他避免了最慘的遭遇，例如關押入獄或財產被政府扣押。

該報道說，關於馬雲在海南島打高爾夫球的消息，阿里巴巴、螞蟻集團和紅峽谷高爾夫球會的代表都拒絕置評。