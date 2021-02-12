鼠牛交集時官方打虎 龔道安落馬

中國官方反腐春節前震懾宣布，前上海市副市長兼公安局長龔道安遭“雙開”。龔道安在去年8月因違法違紀被查，是中共19大後首名落馬的上海官員。據官方指控，龔道安嚴重違反中國共產黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

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據中央社消息，中共農曆年前打虎，前上海公安局長龔道安被雙開。消息指，中共中央紀委國家監委10日發布公告，對前上海市副市長兼公安局長龔道安“雙開”（開除黨籍與公職）。龔道安在去年8月因違法違紀被查，是中共19大後首名落馬的上海官員。

根據公告，龔道安嚴重違反中國共產黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。公告指出，依“中國共產黨紀律處分條例”、“中華人民共和國監察法”、“中華人民共和國公職人員政務處分法”等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予龔道安開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分。

據公告並稱，收繳龔道安違紀違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

據中央社說，去年中共公安系統大整頓，高官接連落馬。在龔道安被查之前，公安部副部長孫力軍和重慶市副市長兼公安局長鄧恢林已相繼被查。其中鄧恢林於今年1月初遭雙開。龔道安落馬約4個月後，上海市人大常委會會議於去年12月30日通過人事任免，任命舒慶為上海市副市長、上海市公安局局長。舒慶赴上海任職前，擔任河南省副省長及公安廳廳長。