德國的空氣過濾柱將來自中國

據德國《路德維希堡報》報道，路德維希堡市的城堡路將安裝15個空氣過濾柱，以進一步減少空氣污染。這些空氣過濾柱將來自中國。

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過濾柱本來今年應該已經安裝完畢。但設備的訂購出乎意料地推遲了四個月。根據交通部門在城市交通、土木工程和環境委員會的會議上所做的解釋，交貨時間很長的原因是，路德維希堡過濾器專家Mann&Hummel公司提供的零件不是在本地，而是在中國生產。過濾柱安裝項目因此只能從五月開始施工。

讓城市管理部門皺眉的情況是，不僅僅是因為施工出現了延誤，而且是因為這些產品必須在中國生產。因為如果公司能在當地生產，本來可以節省從中國來的對環境不利的運輸。但眾所周知，Mann&Hummel公司在路德維希堡的工廠停產了。

社民黨政治家邁爾（Nathanael Maier）表示，使用過濾柱來改善空氣指數，是不得已的一步。它沒有觸及問題的核心。空氣過濾柱只能解決癥狀。

繼續不對柴油車輛實行出行禁令的前提條件是，降低污染物值。該值高於迄今為止受到嚴重影響的Friedchrich路顯示的污染物值，並且超出了40微克二氧化碳的極限值。因此，剛不久前，城市在相關線路上開始限速，為每小時40公里。

地方政府已批准了購買15個過濾柱並將它們設在城堡附近污染嚴重的市中心的計畫。135萬歐元成本的大部分將由州政府來承擔。據稱，路德維希堡市自己將為過濾器項目出資10萬歐元。

由於使用過濾柱只是一個臨時解決方案。因此計畫是不需要進行複雜的深層土木工程就可進行安裝。

路德維希堡市屬於南部的巴符州，離斯圖加特12公里。斯圖加特及周邊地區已多次出現空氣污染嚴重現象。