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德國足球大哥大臉書中文給台灣球迷拜年貼青天白日旗 誠惶誠恐微博道歉

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德國拜仁俱樂部亞洲球迷賀歲台灣版貼用青天白日滿地紅旗疑遭指控。拜仁俱樂部臉書官網截圖
德國拜仁俱樂部亞洲球迷賀歲台灣版貼用青天白日滿地紅旗疑遭指控。拜仁俱樂部臉書官網截圖 © 網絡照片
作者： 小山
4 分鐘

德甲球會拜仁慕尼黑上周五（12日）在官方facebook發布多條帖文，以多種語言祝賀多個亞洲國家農曆新年快樂，並在祝福語後附上相應國旗。但其中一篇用簡體字寫“新年快樂”的台灣版帖文，附上“青天白日滿地紅”旗。該帖文很快從拜仁慕尼黑官方facebook消失，拜仁慕尼黑周日（14日）在官方微博發聲明，就拜年帖發出台灣旗致歉。消息沒有提及拜仁是否遭到抗議。

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據明報今天報道說，拜仁facebook簡體字拜年帖貼青天白日滿地紅旗，發聲明致歉。

該帖文很快從拜仁慕尼黑官方facebook消失，拜仁慕尼黑周日（14日）在官方微博發聲明，就拜年帖發出台灣旗致歉。

據拜仁在聲明稱，球會聘請的運營商在未經溝通的情況下，在球會官方facebook頁面發布令人無法接受的內容。“很多人因此情感上受到了傷害，對此我們深表歉意。”聲明並稱，“對於此次犯下的錯誤，我們會認真總結，嚴肅處理，並在今後的工作中引以為戒。”

該報道說，拜仁慕尼黑亦向中國內地媒體回應事件稱，球會立即意識到這是非常嚴重且不可接受的錯誤，已第一時間刪除帖文。

消息沒有提及拜仁隊刪除台灣版賀歲後如何感謝台灣球迷。

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