德國足球大哥大臉書中文給台灣球迷拜年貼青天白日旗 誠惶誠恐微博道歉

德甲球會拜仁慕尼黑上周五（12日）在官方facebook發布多條帖文，以多種語言祝賀多個亞洲國家農曆新年快樂，並在祝福語後附上相應國旗。但其中一篇用簡體字寫“新年快樂”的台灣版帖文，附上“青天白日滿地紅”旗。該帖文很快從拜仁慕尼黑官方facebook消失，拜仁慕尼黑周日（14日）在官方微博發聲明，就拜年帖發出台灣旗致歉。消息沒有提及拜仁是否遭到抗議。

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據明報今天報道說，拜仁facebook簡體字拜年帖貼青天白日滿地紅旗，發聲明致歉。

該帖文很快從拜仁慕尼黑官方facebook消失，拜仁慕尼黑周日（14日）在官方微博發聲明，就拜年帖發出台灣旗致歉。

據拜仁在聲明稱，球會聘請的運營商在未經溝通的情況下，在球會官方facebook頁面發布令人無法接受的內容。“很多人因此情感上受到了傷害，對此我們深表歉意。”聲明並稱，“對於此次犯下的錯誤，我們會認真總結，嚴肅處理，並在今後的工作中引以為戒。”

該報道說，拜仁慕尼黑亦向中國內地媒體回應事件稱，球會立即意識到這是非常嚴重且不可接受的錯誤，已第一時間刪除帖文。

消息沒有提及拜仁隊刪除台灣版賀歲後如何感謝台灣球迷。