安裝追蹤軟件和考慮以接種疫苗為香港復業前提 遭質疑效星洲政府毀諾

香港疫情放緩之際，港府卻決定加強防疫措施，先是以下載疫情追蹤程式「安心出行」為戲院和食肆晚市重開的條件，而食物及衛生局局長陳肇始在接受商業電台訪問時更表示，各政策局正與業界商討放寬條件，並會提出幾項要求，除了以安裝「安心出行」程式和員工須兩周接受一次病毒檢測作為放寬營業的前提之外，亦「希望」大家接種新型冠狀(即武漢肺炎)病毒疫苗。

廣告 繼續瀏覽後續

香港昨(14日)新增12宗武漢肺炎確診個案，令香港感染人數累增至10779人，而昨日的初步確診個案有約10宗，意味今天的新增確診個案宗數與這宗數相若。事實上，香港過去兩周的每天新增個案平均為26.3宗，較一星期前的兩周每日平均確診宗數下降三分之一。不過，港府卻在疫情放緩之際，加強令市民下載不受歡迎的「安心出行」程式和接種疫苗。

「安心出行」程式自去年11月初推出的頭兩個月，只有43萬人下載，但自港府由2月4日起分階段要求市民進入特定政府辦公大樓須使用追蹤程式「安心出行」，以至3月1日起把上述規定推廣至所有政府大樓和辦公室，若不用手機掃描「安心出行」二維碼，市民須現場登記姓名、聯絡電話和到訪日期時間，以便在出現武肺個案時進行接觸者追蹤。自此，有關追蹤程式的下載量有所增加，由1月6日時的43萬人次，增至前晚的70萬人次，政務司長張建宗昨(14日)晚在社交媒體上透露，下載人次已累積超過78萬，較前晚增加約8萬，較三天前增加14萬。

根據數據，78萬下載人次約為香港人口的一成。張建宗繼續呼籲市民儘快下載和踴躍使用，以記錄自己進出不同場所的行蹤。他重申，程式保障市民私隱，出行記錄只會加密存放於用戶手機，並會在31天後自動刪除。