拜仁慕尼黑刪台灣旗並對中國人道歉 仍被斥頂尖“乳滑”

德甲足球勁旅拜仁慕尼黑2019年曾為感謝球迷支持，在臉書粉專同時放上球星與中華民國國旗、中華人民共和國國旗的合成圖，粉專慘遭小粉紅玻璃心碎出徵引發議論。不料，2021年的拜仁慕尼黑再次“失手乳滑”，不僅在農曆大年初一發布中文版本貼文的“新年快樂”後面配上了代表台灣的“青天白日滿地紅”旗幟emoji，即便隨後很快刪除該帖文，但官網道歉聲明又有貓暱，稱“很多人因此情感上受到了傷害”，球會對此“深表歉意”。但網絡仍然有不依不饒譴責，斥責拜仁慕尼黑是頂尖“乳滑”（辱華）球會。

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據聯合新聞網今天報道稱，拜仁慕尼黑無視玻璃心碎粉專再放中華民國國旗，網斥頂尖“乳滑”球會。消息說，德甲拜仁慕尼黑再次置放中華民國國旗，引爆玻璃心心碎徹底。

據該報道，德甲拜仁慕尼黑2019年在臉書粉專感謝世界各國球迷過去支持，包含了日本、韓國、越南、菲律賓、馬來西亞等國，其中，拜仁慕尼黑小編亦同時感謝了中華民國以及中華人民共和國球迷的支持，並放上中華民國國旗。儘管不久後遭到中共抗議國旗遭下架，但許多球迷見狀後，紛紛讚歎拜仁慕尼黑小編的行動，“全世界最敢的球會”、“謝謝拜仁慕尼黑隊”、“我們是獨立的國家謝謝拜仁”。

不料，拜仁慕尼黑足球隊的官方臉書（Facebook）帳戶今年在農曆大年初一發布的貼文“再次失手” ，其中中文版貼文在簡體中文的“新年快樂”後面配上了代表台灣的“青天白日滿地紅”旗幟emoji，隨後很快刪除該貼文。

該報道引據BBC說，事件再次引發中共玻璃心碎批評，但拜仁慕尼黑官方新浪微博帳戶在年初三（2月14日）發布的道歉聲明卻有貓暱。聲明表示，貼文是由球會聘請的第三方運營商“在未經溝通的情況下”發布，並稱這是“令人無法接受的內容”，“很多人因此情感上受到了傷害”，球會稱對此“深表歉意”。

該報道說，不少網友就留言稱: “拜仁再次乳滑”、“台灣再次被已獨不回”、“拜仁很有國際觀”、“新年還要忙着崩潰心好累”等語。

拜仁慕尼黑臉書粉專2019年感謝世界中華民國球迷，並放上國旗。2021年拜仁慕尼黑臉書粉專感謝世界球迷台灣版賀年仍然放置台灣青天白日滿地紅旗幟。

目前未知拜仁慕尼黑球隊是否遭到中國制裁。拜仁慕尼黑在中國有多項合作與利益牽注。