北京稱 緬甸今局勢不是北京所要

中國駐緬甸大使今天表示，緬甸的局勢不是中國所需要的。緬甸軍事政變引發廣泛抗議。緬甸民眾指責緬甸政變有中國的身影作祟。民眾示威曾包圍中國在緬甸的使館，更有示威者打出中文標語牌，譴責中國。新的消息說，緬甸當局加重了對昂山素季的指控，在非法進口對講機的指控外，今天再度加控瀆職，應為緬甸自然災害處置不當負責。

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據法新社自北京報道說，中國駐緬甸大使表示，緬甸的局勢並不是北京所希望。

中國大使的表態，今天在中國官方媒體公布。這位大使稱，緬甸的局勢現況不是中國所希望看見的。法新社說，緬甸的軍事政變使緬甸10年的民主進程嘎然中斷。

目前沒有中國大使的表態細節，也不知道中國大使是否沿用了法新社所指的軍事政變一詞。據中國官方透露的中國大使講話稱，中國注意到緬甸相當長一段時間關於緬甸大選的爭議。但是中國沒有被事先告知有這樣的政治變化。

法新社說，中國大使的講話公布在中國在當地使館的官網上。

據法新社今天另一項報道稱，昂山素季（Aung San Suu Kyi）的律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）今天表示，緬甸軍事政權對遭罷黜領袖昂山素季提出第二項指控，這次是違反國家自然災害管理法。金蒙紹告訴法新社，當局又指控昂山素季違反自然災害管理法。

自昂山素季遭罷黜後，已因家中遭查獲非法持有無線電對講機，被控違反國家進出口法。

詢及她的健康狀態時，金蒙紹表示「沒消息就是好消息。我們還沒接獲任何壞消息。」

他說，下一次開庭審理日期為3月1日。

據緬甸國家領導委員會發言人紹敏通（Zaw Min Tun）准將今天在記者會上表示：「我們的目標是舉行選舉，並將權力移交給勝選政黨。」這是軍方1日發動政變以來首次召開記者會。

有評論指，沒有消息表明昂山素季是否因兩項指控而被判罪領刑。指控昂山素季，是否為緬甸軍方許諾的未來選舉布局，昂山素季是否拒絕選舉以及軍方是否排斥或被判刑的昂山素季參選，都是未知數。