法新社：特魯多將致力於討論新疆維吾爾遭種族滅絕

加拿大負責外交事務的國會議員莊文浩(Michael Chong) 表示，本會期國會正式開議，保守黨將提出一項動議，將中國對待維吾爾人的行徑定為種族滅絕，希望儘快獲得國會認可通過。2021年1月25日

法新社渥太華消息，加拿大總理特魯多16日表示：加拿大正在與其國際社會的夥伴進行協商，以確定“種族滅絕”一詞是否適用於中國如此對待維吾爾族。特魯多在16日的記者招待會上表示：我可以向你保證，加拿大非常重視這些指控，我們正在與盟友和國際社會合作，以確定這是否確實適用於“一些可信的人和機構”所建議的“維吾爾人的案件中”。

廣告 繼續瀏覽後續

特魯多還表示：“種族滅絕一詞極為重要”。他強調，聯合國於1948年12月9日通過《防止及懲治滅絕種族罪公約》。 該公約規定的滅絕種族行為，不論發生在和平時或戰時，均屬國際法上的一種罪行。他補充說：“毫無疑問，新疆發生了大規模侵犯人權的報道。” “我們對此非常關注，並在許多場合強調了我們的關注。

2021年1月24日，加拿大在野的保守黨要求執政的自由黨政府加入美國的行列，認定中國在新疆對維吾爾人犯下了種族滅絕罪。

保守黨影子外交部長、華裔國會議員莊文浩(Michael Chong)和國會議員、保守黨影子國際發展與人權部部長吉努斯(Garnett Genuis)在一份聯合聲明中說，包括加拿大國際人權委員會和兩屆美國政府在內的機構已經認定中國政府對新疆維吾爾人犯下了種族滅絕和反人類罪，包括系統性人口控制、性暴力和大規模拘押。聲明說，這反映了中國政府漠視人權和國際法的行為正在升級，被迫害的對象包括香港人民、藏人、法輪功成員、基督徒和其他少數民族和宗教人士。

聲明說：“保守黨看重多邊合作應對粗暴踐踏人權行為的重要性，因為，我們敦促特魯多政府與拜登政府一道，正式認定中國對維吾爾人的種族滅絕，並敦促政府鼓勵其他盟國也這麼做；最後，我們敦促政府與美國等盟友們一道，協調行動對這一種族滅絕行為做出回應。”

針對中國在新疆的侵犯人權行為，加拿大政府這個月早些時候出台了一系列新措施，包括禁止本國公司與涉及維吾爾人強迫勞動企業的生意往來。

美國前特朗普政府在卸任前宣布認定中國在新疆對維吾爾人犯下了種族滅絕和反人類罪。對前特朗普政府的這一表述，拜登政府的國務卿人選布林肯表示認同。不過，針對中國對維吾爾人的種族滅絕和反人類罪，新上任的白宮團隊還沒有表明會採取什麼具體的應對措施。