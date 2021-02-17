默克爾與魯哈尼通話對伊朗未能履行核協議表示憂慮

在法英德外長就伊核問題與美國國務卿布林肯舉行視頻會議的前夕，德國總理默克爾周三與伊朗總統魯哈尼通電話，對伊朗持續未能履行2015年核協議承諾義務，表示"憂慮"，魯哈尼周三表示，伊朗無意製造或使用包括核武在內的大規模殺傷武器。

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法新社援引德國總理府發出的一份公告稱，默克爾認為，伊朗當局應釋放出積極的信號，以增強信任，保住伊朗核協議，爭取透過外交途徑解決問題。

另據報道，伊朗總統魯哈尼周三表示，伊朗無意製造或使用包括核武在內的大規模殺傷武器。

據伊朗媒體報道，魯哈尼在內閣會議上說，伊朗最高精神領袖哈梅內伊和前總統拉夫桑賈尼都曾表示，伊朗不追求核武器，但有權發展出於和平目的核技術。魯哈尼表示，伊朗加入並履行《不擴散核武器條約》，並一再證明遵守條約和承諾。他強調伊朗無意進行任何隱蔽核活動。

法英德外長周四將與美國國務卿布林肯舉行伊朗核問題的視頻會議，而國際原子能機構總幹事格羅西，也將於本周六前往德黑蘭，與伊朗官員進行磋商，尋找雙方同意的解決方案，讓機構人員可以繼續檢查伊朗的核設施。

美國總統拜登曾經表示，如果伊朗扭轉核進程，美國將尋求重返核協議，但伊朗表示，如果美國希望伊朗履行核協議的承諾就應該先解除所有制裁。伊朗並威脅如果西方不履行承諾，伊朗下周將停止國際原子能機構對當地核設施的部分檢查。