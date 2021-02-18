毅力號探測器成功登陸火星 唯一使命 尋找生命遺跡

美國航天局發射的毅力號探測器2月18日以每小時兩萬公里速度進入火星大氣層，七分鐘後成功登陸火星。

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經過整整七個月的太空旅行，整整幾十年的工作，數百億美元的巨大投入，“2020火星探索計畫”的使命就是為了回答唯一的問題：在地球之外，曾經存在過生命嗎？

周四早晨，美國航天局發推表示，火星探索計畫旅行完成99.9%! 但是最危險的階段是最後七分鐘!火星探測器整個降落過程操作十分複雜和危險，降落地點—耶澤羅 (Jezero) 撞擊坑，地勢起伏，風險很高。

科學家認為這一大約50平方公里的撞擊坑區域可能隱藏着一個重大秘密：35億年前，這裡曾經是一個大湖，科學家希望在這裡找到曾經有過的生命痕跡。參與本次火星探索計畫的科學家Ken Williford表示：我們掌握很有力的證據，在很久以前，火星曾經有過生命。美國航天局的任務很明確：採集岩石樣本，在紅色星球上發現古代生命的痕跡。

星期三，美國航天局謹慎地表示：我們不能保證成功登陸火星。然而，國際標準時間星期四20時30分左右，巴黎時間21時30分左右，毅力號火星車以每小時兩萬公里的速度穿透火星大氣層。然後打開降落傘減速，直到接觸火星表面。“登陸成功!” 美國航天局指揮中心爆發出歡樂的呼聲。美國航天局旋即發出了毅力號登錄後拍攝的第一個火星表面圖。

在2030年代，未來的航天者將毅力號的密封管帶回地球，以便進行分析，也許最終能夠回答幾個世紀以來一直困擾人類的問題：“我們是宇宙中唯一的生命嗎？”

毅力號火星車是有史以來最大，最複雜的航天運載工具。建造於加利福尼亞傳奇的噴氣推進實驗室，重達一噸，配備了超過兩米的機械臂和19個攝像頭。

毅力號着陸後，很快發回來第一張火星登陸圖像。第一批火星表面樣品應於今年夏天開始採集。計畫在不同的環境中挖掘一些路線，包括舊湖的岸邊以及流入其中的河流形成的三角洲。

2020火星探索計畫主管Ken Farley表示：我們或者一如期望，找到生命的蹤跡，那將是一個奇蹟般的巨大發現；或者我們什麼也沒有找到，那將意味着整個火星環境無法存在生命。

毅力號是自1997以來登陸火星的第五個探索器，全部為美國發射，其中，於2012年8月6日登陸火星的好奇號探索器至今還在工作。好奇號探測任務原計畫兩年，後來被無限期延長。2019年10月，美國航天局表示，“好奇”號火星車在火星蓋爾隕石坑內發現了富含礦物鹽的沉積物，表明坑內曾有鹽水湖，顯示出氣候波動使火星環境從曾經的溫潤、潮濕演化為如今冰凍、乾燥的氣候。

人類對火星的興趣有增無減，中國最近將其“天問一號”探測器送入火星軌道，其中安置着一個無人駕駛機器人，有望在五月左右着陸。