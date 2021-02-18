G7領導人峰會拜登將聚焦應對疫情與中國挑戰

由英國首相約翰遜主持的七國集團(G7)視頻峰會今天舉行，應對新冠疫情將是會議的重點議題。首次參加七國集團領導人會議的美國總統拜登除了討論疫情及新冠疫苗問題，還將聚焦中國的挑戰。法國總統馬克龍提議各國將3%到5%的疫苗提供給非洲。

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這將是美國總統拜登上任以來，首次與各大國領導人舉行會議。白宮發言人普薩基周四表示，拜登會將重點放在全球應對新型肺炎疫情大流行，包括生產疫苗、分發物資，拜登還將與各國領導討論全球經濟復蘇、更新全球角色以應對包括中國帶來的經濟挑戰。

G7由美國、英國、德國、法國、日本、意大利及加拿大等七大工業國組成。

此前據英國首相辦公室表示，周五舉行的七國集團視頻峰會的主題是推動全球新冠疫苗公平分配、討論疫情後的各項復蘇計畫及如何預防未來的流行病。這將是七國集團領導人自去年4月以來的首次“聚會”。

法新社報道，法國總統馬克龍接受英國媒體訪問時表示，建議發達國家從各國擁有的疫苗中拿出3%到5%支援非洲。馬克龍並表示，德國總理默克爾已經表示同意這一建議。馬克龍將在今天舉行的七國集團峰會上提出有關的建議。馬克龍說，各國從庫存的疫苗中拿出3%到5%支援非洲，此舉不會影響各國接種疫苗的整個節奏，甚至不會延誤各國一天的接種時間。