拜登直指北京破壞規則經濟濫用

七國集團峰會與慕尼黑國際安全視訊會議討論問題諸多，但最重要的經濟和安全問題卻指向中國! 美國總統拜登強調七國集團與中國“經濟濫用”作鬥爭；北約秘書長斯托爾滕貝格呼籲成員國高度團結，警惕中國給跨大西洋安全造成嚴重後果。

廣告 繼續瀏覽後續

首次出席慕尼黑國際安全會議的美國總統拜登呼籲與中國不遵守經濟規則作鬥爭，他說，所有人都必須遵守同樣的規則，他警告說，中國正在通過施加壓力企圖濫用經濟規則，“從而破壞國際經濟體系的基礎”。

拜登的講話被認為與前任特朗普針對中國的經濟路線一致。這一點從他的財長耶倫周四相關表態可見一斑。耶倫表示，將繼續維持前任特朗普政府對中國實施的懲罰性關稅。

拜登同時指控俄羅斯企圖破壞歐盟和大西洋聯盟的團結，與前任不同，拜登明確表示，不會考慮邀請俄羅斯重新參與七國集團峰會。俄羅斯佔領克里米亞之後，俄羅斯被從當時的八國集團開除，八國集團重新成為七國集團。

出席慕尼黑國際安全會議的北約秘書長斯托爾滕貝格則表示，面對日益強勢的中國，北約成員國必須緊密團結。他指出，中國的強勢將對跨大西洋安全帶來後果。他說，中國勢力上升對大西洋兩岸安全、繁榮、以及生活方式的潛在後果是我們必須面對的嚴重問題。

面對中國，七國集團領袖周五形成共識：聯手對抗中國“反市場規則”的政策和行為，保障國際商貿多邊化和公平。

七國在發表的聯合聲明中指出，七國領袖將就採取何種具體措施處理中國反市場規則的政策和行為進行協商，七國將在其他重大國際問題方面進行合作。七國支持一個開放的經濟和社會。

七國集團包括德國、加拿大、美國、法國、意大利、日本和英國，GDP總額大約400000億歐元，略略小於全球GDP總值的一半。