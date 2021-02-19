美國譴責緬甸軍方針對示威民眾的武力行為

在緬甸發生首位示威者中彈身亡後，美國周五呼籲緬甸軍政權不要使用武力，美國並再次要求軍方放棄權力。聯合國秘書長也透過發言人表示，針對和平示威者使用暴力不可接受。和平集會權必須得到充分尊重。

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法新社消息，美國國務院發言人普瑞斯周五表示，美國嚴厲譴責緬甸軍方針對民眾的所有武力行為，美國對緬甸軍方重申，不要對和平示威的民眾使用武力。

聯合國駐緬甸協調員辦公室周五確認，緬甸一名20歲的女性示威者在2月9日參加遊行期間中彈，周五不治身亡。這名女性示威者名叫苗兌兌凱（Mya Thwate Thwate Khaing），2月9日在緬甸首都內比都參加遊行時遭子彈擊中頭部，此後一直生命垂危，最終於當地時間周五上午11時在內比都的一家醫院宣告不治死亡。

緬甸警方否認在9日應對內比都的遊行活動期間使用實彈，但當地醫院的醫生表示，除苗兌兌凱外，還有兩名示威者也被子彈擊中受傷。

這位在示威中中彈死亡的女性已成為緬甸抗議軍政權示威活動的象徵。中彈當天距離她的20周歲生日只差兩天。其家人表示將在本周日舉行葬禮。

另外，聯合國秘書長古特雷斯周五也通過發言人表示，對這位女性示威者的去世感到悲痛和不安，並向她的親屬致以慰問。

聯合國秘書長副發言人哈克重申，“針對和平示威者使用暴力不可接受。和平集會權必須得到充分尊重。有關安全部隊人員持續實施暴力、威脅和騷擾的報告極其惡劣。此類行為必須停止。”

聯合國駐緬甸協調員阿爾姆格倫也向苗兌兌凱的家人和朋友致以最深切的慰問。他表示，“鑒於抗議活動仍在持續，我們呼籲緬甸軍隊和警察尊重人權，避免向包括女性和女童在內的示威者使用武力。”

阿爾姆格倫表示，“聯合國對越來越多的人員在緬甸遭到監禁深表關切，僅在過去九天就有超過350人被捕。聯合國正密切追蹤600多名遭到關押的人員的情況，並呼籲立即將他們釋放，其中包括政治人士和國家官員、活動人士和民間社會成員、記者、僧侶以及學生。”