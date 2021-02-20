中共為何高調紀念華國鋒 毛新宇罕見現身

被指定為毛澤東接班人的中共前主席華國鋒被迫下台後一直默默無聞，2008年逝世後幾乎被人遺忘，星期六，中共當局高規格紀念華國鋒誕辰100周年。

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許久不露面的毛澤東之孫毛新宇也出席了華國鋒誕辰百年紀念大會。毛新宇曾是中國一些媒體追逐的目標，他喜歡講“我爺爺的故事”，出席一年一度的“兩會”時的零星話語常常成為坊間笑談，據稱這讓中共最高領導人不悅，近年來他已很少公開露面。

中共中央常委王滬寧發表紀念講話。王滬寧曆數華國鋒參加革命歷史，直到“一舉粉碎四人幫”，“挽救了黨，挽救了中國社會主義事業”。他稱“黨和人民永遠不會忘記他做出的重要貢獻”。對於之後的歷史，王滬寧簡略提過，稱“他在老一輩革命家的支持下，撥亂反正，恢復黨和國家政治生活的正常秩序”。

王滬寧簡單地提到華國鋒1980年9月不再兼任國務院總理，1981年6月不再擔任中共中央主席、中央軍委主席那段歷史。熟悉中共政情的觀察人士指出，毛澤東死後中共政壇事實上發生了兩場不動刀槍的政變，一場是毛指定的接班人華國鋒一舉逮捕了包括毛的妻子江青在內的“四人幫”，華由此成為中共史上唯一一個身兼中共主席、軍委書記與國務院總理的“英明領袖”；但是好景不長，鄧小平等一批文革受害的前共產黨領袖迫使華國鋒交權，國務院總理由趙紫陽替代，而中共中央主席則由胡耀邦擔綱，鄧小平以黨的副主席的名義掌控中國，正式終結毛澤東時代。

華國鋒的名字與“兩個凡是”連在一起，兩個凡是的內容是：“凡是毛主席作出的決策，我們都堅決維護；凡是毛主席的指示，我們都始終不渝地遵循”，這成為鄧小平要他下台的罪名，鄧實質掌權後的法則是“四個堅持”，即：“必須堅持社會主義道路；必須堅持無產階級專政；必須堅持中國共產黨的領導；必須堅持馬克思主義、毛澤東思想。”鄧反對徹底清算毛澤東，堅持三七開，而“四個堅持”最終成為中共改革旗手--前中共總書記胡耀邦和趙紫陽前後倒台的魔咒，這也解釋了鄧小平為什麼會在1989年6月3-4日間會對要求啟動中國民主化的示威者下令屠殺。

華國鋒通常被視為是毛末代過渡性的中共領導人，鄧小平取而代之後，啟動了中國的改革，但官方話語有意忽略中共八十年代大力推行改革的胡耀邦和趙紫陽。也有的分析認為，華與鄧交接的時代正是中國經濟社會全面崩潰的時代，不改革沒有出路，安徽、四川等地農民私下開始承包土地，當地民間流行“要吃米，找萬里，要吃糧，找紫陽”的民謠，鄧小平順勢發動了農村改革，啟動了中國現代化進程。

“講老實話，是老實人”

已故的曾擔任過毛澤東秘書的李銳為《歷史轉折中的華國鋒》一書寫的序言曾這樣評價鄧小平、陳雲、華國鋒：“鄧、陳都是參與毛澤東時代高層政治角逐過來的人，特別是鄧，他是得了毛整人手法真傳的人，他們都是政治老手。比較而言，華國鋒要務實一些，在黨內也遠不如他們有盤根交錯的背景。”

北京高調紀念華國鋒百周年，一些分析人士認為與習近平高調紀念中共建黨百周年，以及為自己在20大順利延續權力鋪墊有關。習需要拉攏中共各方勢力，一度被習冷落的毛新宇等紅二代人物現身似乎說明了這一點。而且，從觀念上，習似乎不認為毛時代與鄧時代有重大區別，他曾經表示，不應把中共統治的後三十年與前三十年割裂開來看。

北京高調紀念華國鋒也被視為是“為習所用”，王滬寧的講話突出了這一點。他在講話中說：“我們紀念華國鋒同志，就是要學習他黨性堅定、對黨忠誠的政治品格”，然後把這一“政治品格”轉到效忠習近平身上：

“不論時代如何發展、條件如何變化，對黨忠誠始終是第一位的要求。廣大黨員、幹部要按照習近平總書記要求，自覺增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。“

王滬寧接下來繼續使用排比句：“我們紀念華國鋒同志，就是要學習他堅守初心、心繫人民的深厚情懷”。隨之強調：“廣大黨員、幹部要按照習近平總書記要求，不忘初心、牢記使命，始終堅持以人民為中心，時刻關注人民安危冷暖，為人民群眾做實事、辦好事、解難事，不斷讓人民群眾共享改革發展成果，不斷把人民群眾對美好生活的嚮往變成現實。”

王滬寧還稱毛澤東評價華國鋒“講老實話，是老實人”，要求“廣大黨員、幹部要按照習近平總書記要求，堅持修身律己、慎終如始，時刻自重自省自警自勵，做到慎獨慎初慎微慎友”。

習近平在毀掉鄧小平確立的中共最高領導人十年一換、接班人隔代指定等不成文的黨規後，把是否忠誠於習核心，“講老實話做老實人”作為要求中共幹部的最高標準。