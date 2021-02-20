歐盟譴責緬甸軍方暴力鎮壓和平示威者

緬甸第二大城市曼德勒安全部隊向示威民眾發射實彈造成2人喪生，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周六譴責緬甸軍方暴行，他並表示歐盟"將做出適當決定"。英國也準備向暴力對付緬甸和平示威的人士採取行動。

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法新社消息，博雷利周六在推特發文表示："強烈譴責緬甸軍方暴力對付和平示威抗議民眾"，他並敦促緬甸軍方和所有安全部隊，"立即停止暴力對付民眾"。

博雷利並表示，歐盟外長下周一將在布魯塞爾舉行會議，屆時將會討論緬甸境內最新局勢發展，並做出適當決定。

緬甸安全部隊周六在第2大城曼德勒向示威民眾發射實彈和橡膠子彈，驅散不滿軍方發動政變推翻民選政府的示威抗議民眾，造成2人死亡，其中一名青年男子被子彈擊中頭部死亡。另有30多人受傷。法新社報道，數百緬甸軍警周六突襲曼德勒一座造船廠的反政變示威人群，結果出現暴力場面。據當地媒體稱，有十多名示威者被逮捕。

據一位資深歐盟官員表示，歐盟外長22日舉行會議時可能決定向緬甸軍方官員實施制裁。

另外，英國也準備向暴力對付緬甸和平示威的人士採取行動。英國外交大臣拉布周六表示，向和平的緬甸示威者開槍"難以令人接受"，英國將聯同國際夥伴向打擊緬甸民主及異見分子的相關人士採取行動。英國此前已經對三名緬甸將軍實施制裁，指稱他們在緬甸發生軍事政變後，參與嚴重侵犯人權。

而新加坡外交部一名發言人周六晚也表示，向手無寸鐵的人民使用致命武器是"不可原諒"的行為，他強烈呼籲緬甸軍警"克制"，避免造成更多傷亡，並應立即採取行動緩和局勢、恢復平靜。這名發言人表示，緬甸當局必須防止進一步發生暴力與流血事件，同時也呼籲相關各方應透過對話尋求政治解決方案，以達成全國和解，包括讓緬甸重回到民主轉型道路。

美國周五呼籲緬甸軍方放棄權力。美國國務院發言人普萊斯再次警告緬甸軍方，"不要對和平示威者使用暴力"。普萊斯表示：美國將與夥伴國及盟邦合作，向緬甸軍方施壓迫其改變行為。