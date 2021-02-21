中印軍隊完成爭議地段撤軍 多人因質疑中方死傷人數遭捕

這張印度陸軍提供的照片顯示，印軍坦克於2021年2月10日沿印中邊界拉達克的班公湖地區河岸撤退。他們一直處於僵持狀態幾個月的山區邊界部分。兩國都稱，雙方部隊從10日開始脫離接觸。

在經歷連續數月的緊張之後，印度星期天宣布，印度同中國軍隊已經完成從喜馬拉雅山邊境爭議地段撤兵。與此同時，繼南京之後，北京，湖北多次傳出拘捕質疑中印衝突中中方死傷人數網民的消息。

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法新社報道，印度軍方宣布的中印雙方撤軍地段就是兩國軍隊曾發生激烈對抗，造成嚴重傷亡的班公湖地區。

2月21日，中國國防部也發布消息稱，中印兩軍於20日自莫爾多--楚舒勒中方一側舉行了第十輪軍長級會談。會談取得重要進展，雙方軍隊已經完成從班公湖地區的撤軍。

法新社報道說，衝突地點的邊界線並未明確界定，雙方經常互指對方侵佔了領土。印度與中國共享長達3500公里的邊界線，除去班公湖地區，雙方在其他地方也有領土爭執。

中印軍隊最後一次嚴重流血衝突發生在2020年6月，這是兩國自1962年爆發邊界戰爭以來最嚴重的一次衝突，事後印度方面很快宣布，20名印度軍人在衝突中死亡；對己方傷亡一直保持緘默不語的中方直到2月19日才公布共有四名官兵死亡。這一數字公布後，對數字的真實性引發許多議論，但是，官方不容忍任何質疑言論，採取強力措施打壓，已有多人被捕。

一位網名“辣筆小球”的網絡大V評論稱，“…你仔細品，犧牲的這4位都是因為“營救”而立功，連去救人的人都犧牲了，那肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有4人。這也是印度敢於第一時間公布陣亡人數和名單的原因，在印度看來，他們贏了，且代價更小。”隨後，他被南京公安局以“詆毀烈士”的名義拘捕。

20日，北京市公安局通報一名28歲陳姓網民在微信群中發布“侮辱詆毀衛國戍邊英雄官兵的評論”，已以“涉嫌尋釁滋事罪被海淀公安分局依法拘留”。

21日，四川綿陽警方通告稱，已抓獲網名“知名Zed”的網民，理由是他在新浪微博評論區發表了一條“詆毀貶損衛國戍邊英雄官兵”的評論，警方稱，“英雄烈士不容褻瀆”。決定“依法對網民楊某作出行政拘留7日的處罰”。