本周起接種 但科委會指科興疫苗短期難達群體效應 港官以通關利誘市民打針

香港即將進入以接種疫苗對抗武漢肺炎病毒年代，港人後天起可以預約周五(26日)開始的疫苗接種(局稱打針)計畫，最先供應的是中國科興製造的疫苗，但港府聯合科學委員會的暫擬共識認為，接種科興疫苗對有效預防病毒傳播的證據有限，加上疫苗供應有限制，「短期內未能達到群體保護」。不過，港府高層官員連日四齣呼籲市民接種疫苗，「越早越好」，又指市民接種疫苗後可下載電子針卡，為日後通關提供基礎。

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港府的聯合科學委員會昨(20日)日凌晨就在港使用科興疫苗發表的暫擬共識建議文件更指出，若疫苗供應延誤，或接種率不足，更會延長非藥物干預措施，如社交距離措施。科委會委員許樹昌教授期望，今年底前達到逾七成市民接種疫苗併產生抗體，使社會產生群體保護效應，屆時防疫措施可以放寬。香港不同學術和藥劑師團體早前進行的民調顯示，願意接種疫苗的市民，比例由三成多至四成不等，遠低於達到群體免疫所需的七成接種比率。

根據科興向科學委員會提交的數據，疫苗整體有效率為50.66%，若相隔28日接種第二劑，其有效率可升至62.3%，但仍低於較早獲批但仍未抵港的輝瑞BioNTech疫苗，後者的整體有效率為95%，然而，其副作用在三種疫苗中卻是較大的。為鼓勵市民接種，政務司司長張建宗今(21日)早在社交網誌撰文，稱會利用不同渠道釋除市民對疫苗的疑慮，並實時對坊間不實信息闢謠。

主責抗疫的食物及衛生局長陳肇始今早則出席電台節目呼籲，指全球每日新增確診數字近期似有回落趨勢，很多專家都認為與接種疫苗有關，呼籲市民接種，令社會儘快有群體免疫，以便儘快恢復正常生活，為通關提供更有利的條件。面對市民的觀望態度，她說，為了個人和社會，接種疫苗一定比不接種好，「早打(針)好過遲打(針)」。

甚至是公務員事務局局長聶德權昨日亦現身電台節目呼籲市民接種疫苗，指市民打針後從「智方便」的政府平台下載電子版針卡，不單可記錄市民接種數據，平台同時儲存病毒檢測紀錄等，為日後跨境出行提供基礎。但被問及何時與中國通關時，他表示會「很快」，但又說，仍須等待香港疫情穩定，每日確診單位數、甚至「清零」，才有基礎討論。

市民反應與專家建議相反

另外，根據科學委員會的暫擬共識，科興疫苗在長者身上應用的科學證據較少，需留意其成效，並要留意變種病毒株對疫苗成效的影響和臨床罕見副作用。許樹昌教授昨早更在電台節目中表明，健康情況較差的長者不應接種疫苗，他舉例說，若接種疫苗後引起作嘔，而病人曾中風並有吞咽問題，或許會出現吸入性肺炎。

但現實是，有家庭醫生指出，在致電診所表示有意預約接種的五十多人中，年長和有長期病者傾向打科興，主要是科興使用傳統的滅活技術令他們較有信心；而年輕人則傾向打BioNTech。