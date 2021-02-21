美國新冠死亡人數逼近50萬大關 福奇稱 到2022年美國人可能仍要戴口罩

美國累計感染新冠死亡人數逼近50萬大關。美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇周日表示，"這是美國百年來罕見的現象"，福奇說，即使美國放寬防疫限制，到2022年美國人可能仍要佩戴口罩。

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據美國約翰霍普金斯大學發布的最新疫情數據顯示，美國累計確診總數超過2800萬例，累計死亡49萬7000人。美國第一例新冠病毒死亡病例是在一年前2020年2月29日宣布的。而在3個月後，美國新冠病毒死亡病例就已突破10萬例。而在拜登就職美國總統前夕，美國的新冠病毒死亡病例突破40萬例。

儘管目前美國每天通報的新增確診病例已經大幅下滑，但目前每天仍有數千人染疫死亡，全美僅只有不到15%人口接種疫苗。

法新社報道，美國總統拜登的首席醫療顧問福奇周日接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪表示，美國累計新冠死亡人數即將達到50萬大關，這將成為"美國史上極具歷史意義的重大事件"。福奇說，“這太可怕了”，“這真的很可怕"。自從1918年西班牙流感大流行以來，美國超過100年從未出現過這種情況。"數十年後，人們還會說起這次造成如此眾多人死亡的新冠病毒大流行。

被問及2022年美國民眾是否應繼續戴口罩，福奇回答"我認為可能是這樣"，他還說，這取決於社區中的病毒量，以及可能的變異病毒。

福奇此前接受美國國家廣播公司訪問時表示，要確定美國何時能達成群體免疫仍為時過早。

而美國總統拜登此前參觀一家疫苗工廠時曾表示，美國將可能在年底前恢復正常。拜登說，今年的聖誕節可能不同於去年的聖誕節了。拜登對美國民眾接種疫苗保持樂觀。他表示，目前的進度是每天平均接種170萬劑疫苗，未來數周還將增多，拜登表示希望到7月底前接種疫苗達到6億劑。