美國安顧問蘇利文：中國沒提供足夠原始數據解釋新冠疫情的傳播

世衛組織領導的國際專家團隊日前到中國進行2019冠狀病毒疾病疫情源頭調查。美國國安顧問蘇利文受訪認為，中國沒有提供足夠的原始數據來解釋疫情如何在中國乃至全世界傳播。

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美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目“面對全國”（Face the Nation）周日播出了蘇利文（Jake Sullivan）接受訪問的內容，其中的議題包括2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

蘇利文表示：“我們需要世界衛生組織領導的可信、公開且透明的國際調查。他們即將提出中國武漢疫情源頭的報告。” 他繼續說，“但我們有疑問，因為我們不認為中國提供足夠且得以解釋疫情如何在中國乃至全世界傳播的原始數據。而且我們認為，世衛組織和中國應該就這件事更加努力。”

當主持人問美國總統拜登（Joe Biden）日前跟中國國家主席習近平通話時，是否特別要中國提供這些數據時，蘇利文回答說，拜登確實提出2019冠狀病毒疾病的議題，還說所有國家都必須承擔責任，承擔起保護世界的責任，這也包括中國在內。

美國目前是受到新冠疫情影響最嚴重的國家，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫情數據，美國當局迄今通報的累計確診總數超過2800萬例，死亡人數逼近50萬。

美國上屆政府在2021年1月份時說，美國有證據表明，早在2019年秋天，一種類似的新冠病毒已在中國武漢流傳，且中國軍方正在武漢病毒學研究所進行秘密實驗。沙利文在採訪沒有正面回應這個假設，但重申新政府堅持世衛組織的調查必須交給科學家和專家，而不該有任何政府的干預。他也呼籲要由世衛牽頭進行“可信、公開、透明的國際調查”。

去年四月份，美國前總統特朗普因不滿世衛組織未能就新冠病毒問題追究中國的責任，宣布將暫停向世衛組織撥款，7月份通知聯合國退出該國際機構。但拜登政府上台當天簽署的行政命令中就包括再次加入世衛，隨後宣布2月底前世衛組織支付 2億多美元。

世衛組織專家團在結束為期兩周的武漢溯源調查任務後舉行的記者招待會上表示，病毒從病毒研究所泄露的可能性基本排除，後來又傳出他們重點關注兩種在華南海鮮市場出售的動物，鼬獾和兔子可能是中間宿主的消息。

曾在前總統特朗普手下任職的前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）在同一個節目中認為，中國在疫情初期試圖掩蓋新冠病毒，切斷了中國疾病預防控制中心（CDC），轉而依賴軍隊來遏制致命病毒。博明指出，世衛組織派往中國調查病毒起源的專家小組“非常矛盾”，專家組由中國政府親手挑選的人員組成。

在談到世界衛生組織在這次大流行初期的作為時，博明說，“世界衛生組織對這種病毒提出了各種不真實或錯誤的說法——它不會在人與人之間傳播，也不是無癥狀的。他們讚揚中國政府關閉國內旅遊，同時批評美國關閉國際旅遊，這在道義和邏輯上都是站不住腳的立場。”

博明說：“中國政府讓查清和追查確鑿證據變得非常困難。但如果你考慮一下間接的證據，說明這是由某種人為錯誤造成的旁證遠遠超過了這是某種自然爆發的說法。”