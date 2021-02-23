加拿大國會通過動議確認北京在新疆推行“種族滅絕”

美國於本年1月定性中共政權在新疆推行“種族滅絕”，加拿大眾議院周一（22 日）亦通過一個無約束力動議，確認定北京對新疆維吾爾族的政策“種族滅絕”。中國官方今天斥責是惡意挑釁。

廣告 繼續瀏覽後續

據自由亞洲今天報道稱，加拿大國會通過動議確認中共新疆推行“種族滅絕”。

相關議案由加拿大反對派保守黨提出，以 266 票贊成，0 票反對獲得通過，總理特魯多和其內閣成員則投棄權票。自由黨外交部長加爾諾（Marc Garneau）同樣棄權，不過他之前在一份聲明提及，支持就“種族滅絕”的指控進行具公信力的國際調查，“我們對新疆涉及違反人權的報道，包括任意拘留、再教育營、強迫勞動、酷刑和絕育，仍然深感不安。”

據自由亞洲報道稱，加國國會同時要求國際奧林匹克委員會將原定 2022 年舉辦的北京冬季奧運移至其他國家舉行。